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【口罩供應】實惠發售20萬個CareHK成人口罩　名額4000位今起登記抽籤購買【附登記網址】

社會 12:18 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

實惠開放網上登記抽截購買CareHK成人口罩。

由經民聯副主席、行政會員成員林健鋒牽頭成立的CareHK口罩廠，早前已投入生產大量本地口罩。「Pricerite實惠」今(30日)宣布，「CareHK成人口罩」再度返貨，數量20萬個，今日中午起開始網上預購登記，以抽籤方式，每人限登記一次及限購一盒，名額共4000位。

實惠表示，於之前兩次登記抽籤「CareHK成人口罩」而未能中籤名單，將自動參加今次抽籤，毋須重複登記，相反早前成功中籤購得「CareHK成人口罩」人士將會被退出今次抽籤。

登記詳情如下：

  •  網上登記網址：https://form.pricerite.com.hk/
  •  網上登記時間: 2020年4月30日中午12:00至2020年5月3日晚上11:59
  • 每人只限登記1次
  • 中籤人士獲手機短訊通知日期：2020年5月6日
  • 口罩取貨日期：2020年5月7至5月10日
  • 未能成功預購人士將獲發相關電郵通知

CareHK 成人口罩 (50個裝)於本港製造，尺寸為17.5 x 9.5厘米，每盒售價97.5元，規格為ASTM Level 1，可過濾98%微粒子及細菌。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

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責任編輯：蘇文軒

林健鋒 口罩

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