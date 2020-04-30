嗇色園黃大仙祠5‧1起重開　入場需探熱戴口罩

▲ 嗇色園黃大仙祠將於明日起重新開放。(資料圖片)

嗇色園今日(30日)宣布，黃大仙祠於明日(5月1日)重新開放，開放時間由早上7時至下午5時，而對外宗教活動則繼續暫停，直至另行通知。入場人士必須量體溫及戴上口罩。

不過，祠內的中藥局因修繕工程關係無法開放，嗇色園將園內鳳鳴樓廣場(月老像旁)設置臨時中藥局，並於後日(5月2日)起投入服務，暫時只接受電話及網上預約。

嗇色園黃大仙祠及其他服務之最新安排如下： 黃大仙祠：5月1日起重新開放，開放時間為每天早上7時至下午5時

太歳元辰殿：5月1日起重新開放，開放時間為每天早上8時至下午5時

臨時中藥局：由5月2日起正式投入服務，只接受電話及網上預約

嗇色園西醫診所：夜診時段暫停

防疫措施：為保障公眾健康，所有入園參拜之善信進園時必須進行前額式體溫檢測，在園內務必戴上口罩。本園呼籲善信注意個人衛生，並勤加清潔雙手，以減低細菌散播風險。

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責任編輯：蘇文軒