  • 30°C
香港時間 : 2020430日 (四) 14:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

嗇色園黃大仙祠5‧1起重開　入場需探熱戴口罩

社會 13:11 2020/04/30

分享：

熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

嗇色園黃大仙祠將於明日起重新開放。(資料圖片)

嗇色園今日(30日)宣布，黃大仙祠於明日(5月1日)重新開放，開放時間由早上7時至下午5時，而對外宗教活動則繼續暫停，直至另行通知。入場人士必須量體溫及戴上口罩。

不過，祠內的中藥局因修繕工程關係無法開放，嗇色園將園內鳳鳴樓廣場(月老像旁)設置臨時中藥局，並於後日(5月2日)起投入服務，暫時只接受電話及網上預約。

嗇色園黃大仙祠及其他服務之最新安排如下：

  • 黃大仙祠：5月1日起重新開放，開放時間為每天早上7時至下午5時
  • 太歳元辰殿：5月1日起重新開放，開放時間為每天早上8時至下午5時
  • 臨時中藥局：由5月2日起正式投入服務，只接受電話及網上預約
  • 嗇色園西醫診所：夜診時段暫停
  • 防疫措施：為保障公眾健康，所有入園參拜之善信進園時必須進行前額式體溫檢測，在園內務必戴上口罩。本園呼籲善信注意個人衛生，並勤加清潔雙手，以減低細菌散播風險。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

 責任編輯：蘇文軒

黃大仙 疫情

最高瀏覽

【朱智賢出軌】TVB棄賤男黎振燁保港姐　朱智賢未有直接向黎太道歉
16:59 2020/04/29
【朱智賢出軌】TVB棄賤男黎振燁保港姐　朱智賢未有直接向黎太道歉
【朱智賢出軌】黎振燁朱智賢車廂偷食蛋糕　網民拆解兩款蛋糕邊間餅店出品
19:13 2020/04/29
【朱智賢出軌】黎振燁朱智賢車廂偷食蛋糕　網民拆解兩款蛋糕邊間餅店出品
【黎振燁出軌】黎振燁朱智賢記招交代偷食事件　傳大肚老婆拒為出軌老公拆彈缺席記招
16:45 2020/04/29
【黎振燁出軌】黎振燁朱智賢記招交代偷食事件　傳大肚老婆拒為出軌老公拆彈缺席記招