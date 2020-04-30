【人言可畏】遭陰謀論網紅誣蔑為「零號病人」　美國女兵哭訴：假新聞讓我身處惡夢

▲ 美國陸軍預備役女兵Maatje Benassi被炒作成新冠肺炎疫情的「零號病人」。

儘管新冠肺炎疫情率先在武漢爆發，但對於疫情起源各國仍然爭辯不休。當中，中國外交部發言人趙立堅曾在Twitter發表「美軍將病毒帶武漢」的言論，矛頭直指去年曾赴武漢參與軍運會的美方代表團，當中的美國陸軍預備役女兵Maatje Benassi更被炒作成「零號病人」。

飽受網絡欺凌Benassi近日接受美媒CNN專訪時透露，當自己被炒作成「零號病人」的假新聞傳出後，無數的威脅與騷擾讓她不堪其擾，直言自己就像活在「日復一日的惡夢」。

謠言被不少中國官媒炒作

據資料顯示，第七屆世界軍人運動會於2019年10月18日在武漢舉行，為期10天，包括美國選手在內，共有109個國家共9308名軍人參加。

自新冠肺炎疫情席捲全球後，中美過去一直就病毒來源頭屢起爭拗，中國外交部發言人趙立堅今年3月更曾在Twitter發文指，可能是美軍將新冠病毒帶到武漢，認為美國欠中國一個解釋，矛頭直指去年曾赴武漢參與軍運會的美方代表團。

而美國知名的陰謀論網紅George Webb後來更在youtube拍片進一步指控，美方代表團中的Benassi就是疫情的「零號病人」，有關謠言事後遭廣泛散播，當中包括不少中國官媒。

Benassi強調從未感染病毒

身處輿論中心、一直被抹黑的Benassi日前為此首度接受CNN專訪，表示自己與丈夫每天都受到各種騷擾，甚至有人把她的住址放到網上流傳。她指出：「希望大家不要再騷擾我了，因為這對我來說是網路霸凌，而且情況已經失控......這就像是從一場惡夢中醒來，然後日復一日地做惡夢。我知道一切都不再相同了，每次人們在Google搜尋我的名字，結果都會顯示我是零號病人。」

Benassi坦言這樣的日子過得十分痛苦，並強調自己與丈夫實際上從未感染新冠病毒，也沒有出現任何相關的症狀。而當初有份散播謠言的George Webb接受CNN訪問時亦指，並未能提供足夠證據證明「Benassi是零號病人」的說法，而他的相關Youtube片段目前亦已被刪除。

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責任編輯:王俊賢