【野蠻奶奶】不滿乖孫手口黏滿貓毛　奶奶迫新抱棄養英短愛貓︰唔准放隻貓喺屋企

▲ 有媽媽分享家中的英國短毛貓嚴重甩毛，奶奶不滿乖孫手口黏滿貓毛，因而迫她棄養。

有人懷孕生仔後會棄養寵物，也有小朋友與寵物一起健康快樂成長，坊間一直呼籲「領養不棄養」。有媽媽在社交媒體分享，家中的英國短毛貓嚴重甩毛，奶奶不滿乖孫手口黏滿貓毛，因而迫她棄養，於是她在網上向一眾網民求教。

該名媽媽本周二（28日）於Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」發帖文，表示她養的銀色漸層英國短毛貓甩毛，尤其夏天甩毛情況嚴重，奶奶指BB會食到貓毛，鼻亦吸到貓毛，因此揚言「唔准放隻貓喺屋企」。

奶奶嫌棄貓咪甩毛

媽媽指其實BB平時很想摸貓咪，但奶奶見到他手、口有貓毛就諸多聲氣。她表明不想棄養，並希望解決貓毛問題，現將愛貓暫托朋友店中。

她稱曾帶貓咪外出沖涼，雖可減少甩毛，但過一段時間後問題依舊。她留言指出，即使每日為貓咪梳出手掌大小的貓毛，牠仍然狂甩毛。她向網民求救，是否只得剃毛這個辦法。

奶奶就極度嫌棄，有無方法解決貓毛？

其後她留言指BB現時7個半月大，開始學爬又經常放手入口，而英國短毛貓已養了兩年半。

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網民分享人貓共處經驗

帖文至今已有逾千留言，有網民直斥奶奶無理，不應因此棄養愛貓，亦建議她每天為主子梳毛，或帶貓咪去美容院剪毛，以減少甩毛情況；也有提議她買空氣清新機，早晚勤吸塵。另有網民表示人貓能一起成長︰

研究指出1歲以下小朋友養貓係可以增強抵抗力。

外國有研究，自小與小動物生活的小孩，成長期及長大後較易無敏感症！

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此外，有網民分享他們的孩子與小動物一起生活的經驗︰

我家孖B 30週早產，出世要住深切治療插肺喉3個月。家裡有4貓，孖B回家一直吸貓同貓瞓。現在已2歲半，冇敏感，好健康，仲吸緊貓。

我大肚時屋企已有隻長毛，小朋友而家都4歲，如果小朋友無鼻 / 皮膚敏感，其實無咩問題。

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責任編輯︰駱秀玲