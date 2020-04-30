【英國疫情】英國逾2.6萬人染疫亡　停車場變臨時停屍間挖掘大坑合葬死者

▲ 英國逾2.6萬人染疫死亡，停車場變臨時停屍間。

新冠肺炎疫情肆虐全球，目前英國確診人數已逾16萬，超過2.6萬人死亡，包括穆斯林。英國有清真寺在停車場搭建臨時停屍間，當局也在穆斯林公墓挖掘大坑，供死者合葬，以應對急增的死亡個案。

綜合外媒報道，英國有310萬穆斯林。伊斯蘭教的葬禮通常在死後24小時內舉行，但受疫情影響，一度多達50具遺體等著被埋葬，有穆斯林的親人離世2星期仍未能下葬。倫敦東南部奇斯爾赫斯特（Chislehurst）一個穆斯林的公墓（Kemnal Park Cemetery），當局近日挖掘一個長10米、闊2米的大坑，可埋葬10具遺體。當局共挖掘10個大坑，讓死者盡快入土為安。

另外，伯明翰 (Birmingham)一間清真寺把停車場變為臨時停屍間，可同時容納多達150具屍體。大帳蓬裡設有5個冰箱，以便存放遺體，應對急增的死亡個案。

英國屍袋不足

當地醫療系統正承受極大壓力，出現物資不足和人手短缺情況。有醫院更因為屍袋不夠用，要直接用床單包裹遺體，引起殯儀業界擔憂，搬運屍體過程中會受到感染。據報道，倫敦北部一名殯儀館員工目睹到有新冠肺炎患者遺體被床單包裹的情況，他表示：

死者被送來時只包裹著床單，沒有屍袋，這不是開玩笑的，我去了幾家醫院，事實和數據都證明NHS（National Health Service，英國國民保健署）已經沒有屍袋了。

報道指，屍袋短缺的問題在倫敦最為嚴重，且現象已蔓延到英國各地。有殯儀業界人士透露，當地一個主要供應商已經沒有存貨。

更多英國疫情的資訊，請看：

【英國疫情】全國確診數字直逼二萬人 改建英國機場作臨時停屍間

【英國疫情】為確診重症護士關掉呼吸機 英國護士長：我握著她的手直到最後

【英國疫情】護士強忍高燒連踩12小時 下班後臉色發青倒斃家中成最年輕殉職護士

TOPfit 現推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣