【美國臨床測試】藥物「瑞德西韋」加快新冠患者康復　用藥者平均在11天內康復

▲ 美國一項臨床測試顯示，新藥「瑞德西韋」有效加快新冠患者康復，用藥者平均在11天內康復。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發疫苗和藥物抗疫。近日美國一項臨床測試顯示，抗病毒藥物「瑞德西韋」（Remdesivir）有助加快新冠肺炎患者康復。美國國家過敏與傳染病研究（NIAID）表示，此藥將為如何治療新冠肺炎樹立新標準。

相關臨床測試由2月21日開始進行，來自美國、歐洲和亞洲68個地方合共1063名患者參與。結果發現，服用瑞德西韋的患者平均在11天內康復，服用安慰劑的則為15天，顯示瑞德西韋有助縮短患者康復時間31%。研究結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。

美國國家過敏和傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）周三於白宮公布「瑞德西韋」的初步臨床測試結果，他表示藥物對縮短患者的康復時間，有清晰而顯著的作用，證明藥物能阻止新型冠狀病毒，但承認需要更多時間審視成果。

福奇指，美國食品及藥物管理局正與研發「瑞德西韋」的藥廠吉利德科學（Gilead Sciences）合作，探討機制讓藥物可以更容易用於有需要的人。福奇又提到，中國另一項較小規模、顯示「瑞德西韋」沒有效果的研究做得不足夠。

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責任編輯：羅嘉欣

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