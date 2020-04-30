【明星穿搭】鞋痴高海寧擁過百對收藏　高Ling花六位數網購廿對高跟鞋【有片】

▲ 鞋痴高海寧擁過百對收藏，高峰期一次網購廿對高跟鞋。

人總有抵抗不了的事情，相信高Ling高海寧最抵抗不了就是搜購高跟鞋的慾望。高海寧早於2014年已透露家中有過百對高跟鞋收藏，早前更於《姊妹淘》分享稱，試過連續數日不停網購，到最後一次過花六位數字購買了廿雙高跟鞋。TOPick為大家介紹其中五對高Ling的百搭鞋款收藏品。

高海寧早前在《姊妹淘》自認是購物狂，提到剛入行時開始賺錢，就經常搜購高跟鞋：「當年買一、二千元的鞋都覺得OK，會買好多不同款式，到後來買多了，覺得價錢貴的鞋子除了靚，穿起來更會舒服點，不如把買五對平價鞋的錢，去買一對貴價鞋吧，於是開始買好貴的鞋。」

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▲ 高寧上節目分享她的買鞋瘋狂事。（影片截圖）

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高海寧花六位數網購廿對高跟鞋

講到最瘋狂的一次，高海寧試過連續數日數夜，只要醒著就不停看網購：「太累會睡著，醒來又繼續買，想要買齊所有款色和顏色。」最後花費了六位數字，網購了廿對高跟鞋。

她更自爆其收藏塞滿了整間房子，爸爸為了她打造了一整面牆的鞋櫃，擺滿了以後連她自己和兩個弟弟的床下底，都塞滿了她高跟鞋的盒子，認真誇張。

▲ 高寧愛穿高跟鞋，曾表示擇偶條件是對方身高逾六呎。（instagram圖片）

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而在芸芸眾多收藏之中，高寧表示最貴的一對價錢高達港幣一萬八千元，事前考慮了整整一個月：「每隔一星期就去看看、試上腳感受，本來覺得最貴用上八千元已好多了，但那對鞋上面全都是閃石，一直耿耿於懷得不到，最後覺得款式百搭還是買了。」

TOPick細數五對高海寧百搭鞋款：

Balenciaga - BB PUMPS VELVET 7,700元

黑色絲絨質地，尖頭形狀配上品牌標誌性的金色雙B大扣，盡顯簡約氣派。用來配襯黑色晚裝、短裙小洋裝非常適合。

▲ 高寧上節目分享她的買鞋瘋狂事。（影片截圖）

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Paris Texas - NORRGATAN 4,600元

意大利品牌Paris Texas推出多種皮革靴款，粗闊鞋跟是其產品的代表，品牌亦喜歡以動物皮紋製作款式。

高海寧所選的是NORRGATAN蛇皮長靴，該款式具有多種顏色配搭，有野性的感覺。可用以配襯小短裙、熱褲甚至貼身長牛仔褲，各具不同味道。

▲ 淺色蛇皮靴富春日氣息。（instagram圖片）

Giuseppe Zanotti - Harmony Strass 9,500元

同樣來自意大利的Giuseppe Zanotti款色多變，由輕便運動鞋，到貴氣的高跟鞋均有各種不同設計，高Ling腳上的款式高貴又百搭，更是她的心頭好之一，頻頻出現在她的社交網站上。

▲ 這對高跟鞋出鏡率極高。（instagram圖片）

STUART WEITZMAN - Mckenzee 3,900元

來自美國的STUART WEITZMAN，雖有推出高跟鞋，但長靴才是它的招牌款式。

高Ling腳上的Mckenzee皮革踝靴，配襯中性打扮型格十足，像她一樣配上碎花短裙亦可。

▲ 簡約中筒靴容易襯衫。（instagram圖片）

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AQUAZZURA - So Nude Sandal 105 5,400元

歐美品牌AQUAZZURA創立不足十年，已在時尚界舉足輕重。

它的鞋履款式簡單，多以幼細鞋帶突顯腳踝美態。

高海寧腳上的亮銀款色配上亮滑面的粉紅晚裝適合不過。

▲ 銀色亮面更顯女人味。（instagram圖片）

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