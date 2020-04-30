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【本地遊】將軍澳行山釣魚翁半日遊攻略　康城秘徑因維修工程受影響

休閒 13:01 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

往日不少居內居民選擇於康城秘徑出發。（攝影：司徒家傑）

適逢5.1長假，不少市民選擇行山避炎，其中西貢一帶亦有少行山選擇，當中有香港三尖之一的釣魚翁山，是不少山友熱門選擇，幾年前有人發掘於日出康城有秘徑，可加快登上釣魚翁頂的時間，成為另類途徑。

不過，近日因康城秘徑的入口，正進行山坡修葺工程，致路徑受影響，建議行山人士避免使用。

早在數年前，有山友發現從康城站有秘徑可直達有香港三尖之一的釣魚翁山頂，比以往故行山友多由相思灣入口，或清水灣道五塊田出發，步程快近一半時間。

釣魚翁有香港三尖之稱。（攝影：司徒家傑）

此路線是由康城站起步，行至石角路峻瀅2期旁邊，有一條約長400級石級，原是檢查斜坡之用，走完石級可見泥路，沿着泥路而上45分鐘，可到漁護署管理的越野單車徑。

這路段是正式山路，石級工整，繼續上行就可達釣魚翁山。

因此秘徑比起由五塊田出發，可以更快時間登上釣魚翁山頂，故也是區內居民的另一上選擇。

登上釣魚翁後，可選擇於五塊田下山。（攝影：司徒家傑）

惟近日於峻瀅的後山一帶，有山坡修葺工程，原先於峻瀅二期的樓梯入口處，已搭起木板禁止出入，據知工程仍要進行一至兩個月，故建議區內行山人士暫時不要選擇此秘徑登山。

行山人士可循相思灣及五塊田方向上山，謹記要有具經驗人士陪同，及帶齊足夠裝備，及也要保持行山禮儀。

撰文：司徒家傑

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