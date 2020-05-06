【超市大搜查】即沖飲品隱含高糖高熱量陷阱可致肥　營養師推介4款較低糖健康之選

▲ 營養師李杏榆（Annie）推介4款糖分較低或無糖飲料。

許多人食早餐都會習慣飲一杯即沖飲品，但飲品沖劑的美味背後，卻隱藏著高糖陷阱。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，市面上許多飲品沖劑，特別是朱古力、三合一奶茶，添加的多是游離糖，飲用後會加快血糖升幅，除了會引致肥胖外，長遠來說可致高血糖或糖尿病，不可不防。

世界衞生組織（WHO）建議，成人及兒童每日糖份攝取量，不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，即是一日不可進食超過25克糖，相等於5粒方糖或6茶匙糖。

按衞生署指引，「低糖」的定義是每100克／毫升食物含不超過5克糖，「無糖」就是每100克不能多過0.5克糖。TOPick比對了市面上多款常見即沖飲品的營養標籤後，發現普遍糖分偏高：

飲品每100克計 糖（克） 能量（千卡） 蛋白質（克） 總脂肪（克） 碳水化合物（克） 點點綠抹茶有機豆奶 55.1 383 10.6 6 71.4 大排檔即沖活力豆漿 23 414 22.2 11.7 45 大排檔無蔗糖添加即沖活力豆漿 8 323 22.2 11.2 30 馬玉山黑芝麻粉 0 563.3 22.7 51 18.3 馬玉山黑豆粉 31 417.5 27 14.25 50 桂格即沖燕麥片（原味） 29.3 370 10.3 5.5 70 阿華田三合一營養麥芽飲品 58.5 401 9 4.6 81.1 阿華田五穀即飲麥芽穀類飲品 36.8 423 5.7 10.9 75.5 阿華田高鈣纖維營養麥芽麥片 32.1 382 8.8 10.2 63.8 好立克營養麥芽飲品 55 374 9.7 3.6 80 雀巢美祿三合一營養活力麥芽飲品 51 392 9.6 8.5 69 雀巢棉花糖即沖朱古力 59.4 371 2.47 9.9 68.3 雀巢香濃即沖朱古力 60.9 391 2.47 9.9 72.77 瑞士小姐特濃朱古力 50.1 417.7 5.6 10.4 75.3 瑞士小姐香濃朱古力 68 390 6 5 84 Starbucks Hot Cocoa Marshmallow 60.71 392.8 7.14 7.14 82.1 Starbucks Hot Cocoa Salted Caramel 64.28 428.5 7.14 12.5 78.5 Todor Gold Cocoa Powder 0 461 24.2 21.4 42.8 Meadows 白奶茶 42.7 445 3.3 17.6 75.1 Lipton金裝三合一奶茶 55.15 442 5.45 12.7 75.1 Lipton香濃原味奶茶 65.7 434 4.57 10.8 78.8 伯朗奶茶（香濃原味） 61.2 464 1.9 15.6 78.9 大排檔即溶3合1奶茶 61.9 434 2.2 12.2 79.8 大排檔星級版3合1奶茶 43.6 460 3.2 18.8 70.6

上述多款飲品中，Starbucks Hot Cocoa Salted Caramel、瑞士小姐香濃朱古力都含極高糖分，前者有約60克糖（飲品每100克計，下同），後者高達68克糖，相等於12至13粒方糖，糖分及總熱量特別高。

除了以上兩款飲品外，Annie亦表示要留意白奶茶所含糖分。Meadows 白奶茶的糖分和脂肪較高，42.7克糖相等於8粒多的方糖，總脂肪量達17.6克，而熱量每100克達445千卡，按一杯飲用分量也有178千卡，相等於大半碗飯的分量。

綜合來看，上述飲品中符合「低糖」和「無糖」的選擇並不多。Annie表示，最理想的即沖飲品，是要低卡、高蛋白質、低糖有纖維，富飽腹感就是最理想。至於加了植脂奶的飲品就不推介，因為會有反式脂肪。

以下是Annie推介的4款糖分較低／無糖飲品：

馬玉山黑芝麻粉

原材料只有黑芝麻，甚麼也沒有添加，Annie表示「真正可做到最有營養」，估計黑芝麻粉的味道比較清淡，適合要控制血糖的人士飲用。

Tudor Gold Cocoa Powder

許多人想飲朱古力，如果想飲，又想健康一些，Annie推介可用可可粉去沖泡，加少量清水及多一些奶，如鮮奶、全脂奶或高鈣低脂奶，就能更全面補給營養，比喝一杯即沖朱古力的效果更好。

大排檔即沖活力豆漿

這款飲品含較豐富蛋白質，雖然不是低糖飲品，但糖分比起列表中許多飲品略低一些，具飽腹感，而營養價值亦多一些。

大排檔無蔗糖添加即沖活力豆漿

按一杯飲用分量，這款飲品每杯只有1.6克糖，是以上多款飲品中含糖量最低的一款，是真正的低糖飲品。

市面上飲品沖劑林林總總，如何揀選、何時飲用會更好？詳見【下一頁】。

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記者：陳昊淋