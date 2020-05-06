【超市大搜查】即沖飲品隱含高糖高熱量陷阱可致肥 營養師推介4款較低糖健康之選
許多人食早餐都會習慣飲一杯即沖飲品，但飲品沖劑的美味背後，卻隱藏著高糖陷阱。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）表示，市面上許多飲品沖劑，特別是朱古力、三合一奶茶，添加的多是游離糖，飲用後會加快血糖升幅，除了會引致肥胖外，長遠來說可致高血糖或糖尿病，不可不防。
世界衞生組織（WHO）建議，成人及兒童每日糖份攝取量，不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，即是一日不可進食超過25克糖，相等於5粒方糖或6茶匙糖。
按衞生署指引，「低糖」的定義是每100克／毫升食物含不超過5克糖，「無糖」就是每100克不能多過0.5克糖。TOPick比對了市面上多款常見即沖飲品的營養標籤後，發現普遍糖分偏高：
|飲品每100克計
|糖（克）
|能量（千卡）
|蛋白質（克）
|總脂肪（克）
|碳水化合物（克）
|點點綠抹茶有機豆奶
|55.1
|383
|10.6
|6
|71.4
|大排檔即沖活力豆漿
|23
|414
|22.2
|11.7
|45
|大排檔無蔗糖添加即沖活力豆漿
|8
|323
|22.2
|11.2
|30
|馬玉山黑芝麻粉
|0
|563.3
|22.7
|51
|18.3
|馬玉山黑豆粉
|31
|417.5
|27
|14.25
|50
|桂格即沖燕麥片（原味）
|29.3
|370
|10.3
|5.5
|70
|阿華田三合一營養麥芽飲品
|58.5
|401
|9
|4.6
|81.1
|阿華田五穀即飲麥芽穀類飲品
|36.8
|423
|5.7
|10.9
|75.5
|阿華田高鈣纖維營養麥芽麥片
|32.1
|382
|8.8
|10.2
|63.8
|好立克營養麥芽飲品
|55
|374
|9.7
|3.6
|80
|雀巢美祿三合一營養活力麥芽飲品
|51
|392
|9.6
|8.5
|69
|雀巢棉花糖即沖朱古力
|59.4
|371
|2.47
|9.9
|68.3
|雀巢香濃即沖朱古力
|60.9
|391
|2.47
|9.9
|72.77
|瑞士小姐特濃朱古力
|50.1
|417.7
|5.6
|10.4
|75.3
|瑞士小姐香濃朱古力
|68
|390
|6
|5
|84
|Starbucks Hot Cocoa Marshmallow
|60.71
|392.8
|7.14
|7.14
|82.1
|Starbucks Hot Cocoa Salted Caramel
|64.28
|428.5
|7.14
|12.5
|78.5
|Todor Gold Cocoa Powder
|0
|461
|24.2
|21.4
|42.8
|Meadows 白奶茶
|42.7
|445
|3.3
|17.6
|75.1
|Lipton金裝三合一奶茶
|55.15
|442
|5.45
|12.7
|75.1
|Lipton香濃原味奶茶
|65.7
|434
|4.57
|10.8
|78.8
|伯朗奶茶（香濃原味）
|61.2
|464
|1.9
|15.6
|78.9
|大排檔即溶3合1奶茶
|61.9
|434
|2.2
|12.2
|79.8
|大排檔星級版3合1奶茶
|43.6
|460
|3.2
|18.8
|70.6
上述多款飲品中，Starbucks Hot Cocoa Salted Caramel、瑞士小姐香濃朱古力都含極高糖分，前者有約60克糖（飲品每100克計，下同），後者高達68克糖，相等於12至13粒方糖，糖分及總熱量特別高。
除了以上兩款飲品外，Annie亦表示要留意白奶茶所含糖分。Meadows 白奶茶的糖分和脂肪較高，42.7克糖相等於8粒多的方糖，總脂肪量達17.6克，而熱量每100克達445千卡，按一杯飲用分量也有178千卡，相等於大半碗飯的分量。
綜合來看，上述飲品中符合「低糖」和「無糖」的選擇並不多。Annie表示，最理想的即沖飲品，是要低卡、高蛋白質、低糖有纖維，富飽腹感就是最理想。至於加了植脂奶的飲品就不推介，因為會有反式脂肪。
以下是Annie推介的4款糖分較低／無糖飲品：
馬玉山黑芝麻粉
- 原材料只有黑芝麻，甚麼也沒有添加，Annie表示「真正可做到最有營養」，估計黑芝麻粉的味道比較清淡，適合要控制血糖的人士飲用。
Tudor Gold Cocoa Powder
- 許多人想飲朱古力，如果想飲，又想健康一些，Annie推介可用可可粉去沖泡，加少量清水及多一些奶，如鮮奶、全脂奶或高鈣低脂奶，就能更全面補給營養，比喝一杯即沖朱古力的效果更好。
大排檔即沖活力豆漿
- 這款飲品含較豐富蛋白質，雖然不是低糖飲品，但糖分比起列表中許多飲品略低一些，具飽腹感，而營養價值亦多一些。
大排檔無蔗糖添加即沖活力豆漿
- 按一杯飲用分量，這款飲品每杯只有1.6克糖，是以上多款飲品中含糖量最低的一款，是真正的低糖飲品。
市面上飲品沖劑林林總總，如何揀選、何時飲用會更好？詳見【下一頁】。
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記者：陳昊淋