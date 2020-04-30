【愛妻男神】周柏豪願為太太抗拒誘惑　感謝共度十年送賢妻3千萬豪宅

▲ 周柏豪公認是愛妻男神。

周柏豪在《多功能老婆》演暖男oppa，深入民心，現實柏豪去年底榮升人父，誔下寶貝囡囡，變身暖爸男神。被封新一代愛妻號柏豪，近日接受Yahoo《星Woo大戰》訪問，回顧演藝事業，也細談跟太太的甜蜜生活點滴。

眾所周知，周柏豪與太太Stephanie拍拖10年才結婚，在去年12月，Stephanie更為柏豪誕下小千金Sonya，組成幸福美滿家庭。

不過柏豪在訪談中，坦言最想生3個小孩，柏豪說：「我想好像自己爸爸媽媽一樣，有3個小朋友，可是現在看到世界變成這樣，就要重新再計劃，但最緊看緣份和時間。」

回顧二人愛情路上的點滴，柏豪被問到太太喜歡他哪點，柏豪笑道：「因幽默善良又顧家！」

▲ 柏豪接受Yahoo訪談表白感情世界。（圖片：Yahoo）

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公認是男神的柏豪，面對娛樂不少誘惑，柏豪也向太太派下定心丸，在適當時候做適當的事。

說到歷年來送過給太太的禮物當中，哪一份是太太最喜歡的，柏豪即自豪地說：「婚姻！」

他解釋：「其實跟她十年的時間，大家對於婚姻這件事，已經好有共識。她十分清楚知道我的工作性質，在工作上有甚麼東西需要避忌，我們都心裡有數，但我依然決定做出這件事（結婚），不止是讓她開心，我都開心她肯嫁給我，因為她不一定要嫁給我的。」

▲ 囡囡Sonya（芯悅）已有4個月大。（取自IG）

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天性浪漫的柏豪，曾三度為太太寫歌，《天光》是當年給仍女友的Stephanice所寫的第一首歌，之後就有《我的宣言》，柏豪憶述：「Demo的副歌歌詞第一句是填上『嫁給我好嗎？』不過太太是白羊座性格，每次送上禮物及驚喜時，對方總是很內斂，感情不外露。」

4年前結婚，柏豪也有為太太寫了《終於我們》作為結婚禮物。

太太見證人生高低

娶得賢內助的柏豪，曾坦言願將所有奉獻給太太，早前傳媒報導，指他豪花3,300萬，在清水灣買下豪宅傲瀧，物業只寫上太太名字，當作是送給愛妻的禮物。

柏豪本身投資有道，出道時聽家人意見，以60多萬購下居屋，數年之後再成功樓換樓購入另一大單位居屋。

後來柏豪把單位放租，跟家人搬到私樓，在女友精明理財下，事業有成的柏豪，終買入清水灣豪宅作愛巢，太太絕對是真正「多功能老婆」！

▲ 太太Stephanie個性低調，默默支持柏豪十多年。（東星圖片）

除了談及感情世界外，柏豪於訪談中回顧了事業生涯，原來在入行前，柏豪曾當兼職救生員及模特兒。

做救生員時，最驚險的竟是考首個拯溺銅章時，因為耳朵不適合潛水，考試時要潛入水裡，柏豪曾一度落不到水底，幸好用盡最後一口氣時他終於成功，考試才合格。

至於擔任模特兒時，柏豪的首個廣告是為鑽石品牌拍攝月曆，雖然只有$500，但他笑言已很不錯。

周柏豪《星Woo》大戰訪問，按此

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