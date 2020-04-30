【人間有情】執紙皮婆婆一個月內痛失丈夫愛犬　獸醫診所休息日為婆婆狗狗義診

▲ 執紙皮婆婆一個月內痛失丈夫愛犬，獸醫診所休息日為婆婆狗狗義診。

靠執紙皮幫補家計的87歲廖婆婆，一個月內遭逢喪夫及狗狗「阿黑」意外死亡，十分可憐，但人間有情，許多熱心善長願意捐款，惟婆婆婉拒，只希望有獸醫可幫助到9歲狗狗「多多」醫治耳朵發炎問題。

柏雅動物診所今日特別在休息日，兩名獸醫Michael和Max及護士Momo今早專程到婆婆位於元朗的家中為「多多」義診，有低調愛心讀者愛心送暖，義載醫護到婆婆家。廖婆婆和女兒阿娣十分感動，很感謝外界關心和支持。

獸醫Michael江鶴鳴表示，得悉婆婆遭遇後，認為獸醫界都可以幫忙出力，幫助有需要的朋友，「當初我是鍾意動物才當獸醫，所以不忘初衷，希望幫助到動物。」行醫超過20年的Max表示，他們間中都會為拯救動物出場，去年也有幫助狗場，認為應多些關心弱勢社群。他說：

只靠口講是不行的，一定要出力，實際行動很重要。

兩位獸醫即場診斷後，發現多多兩隻耳朵都發炎，其中右耳情況較嚴重，估計耳道已塞住，對聽力會有影響。他們為多多開了藥及打針，預計可以紓緩多多耳朵發炎情況。不願透露姓名的愛心司機除了義載醫護外，還送口罩及日常用品給婆婆。

現在已九歲的多多當初是阿娣救回來的唐狗，人狗感情深厚，阿娣看到狗狗打針時都很擔心，忍不住哭起來，大家安慰她狗狗會很快康復，她才破啼為笑。

另外，鄺俊宇立法會議員辦事處正跟進協助婆婆公屋輪候的相關事宜。而動物義工Karen也一直協助婆婆，並會跟進多多餵藥情況，她坦言感到很感動，大家都充滿愛心，關心婆婆。

文章獲《香港動物報》授權轉載。

想了解廖婆婆的遭遇，請看：【下一頁】

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