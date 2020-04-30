【天氣預測】未來幾日天晴下周二「立夏」高見31°C　下周六最高33°C熱到爆燈

▲ 本港未來數天都會有好天氣。(林宇翔攝)

下周二(5月5日)二十四節氣中的立夏，意即夏天正式的來臨，溫度會有明顯上升。天文台預測，未來9天天氣愈來愈熱，下周日(5月3日)最高溫度更見「3字頭」，雖然夏日炎炎最適合去郊外或海邊，不過市民要注意新冠肺炎疫情仍未完全平息，外出都要注重個人衞生。

天文台表示，高空反氣旋會在本周餘下時間及下周持續為華南沿岸帶來普遍晴朗及炎熱天氣。最新九天天氣預報顯示，明日起(5月1日)大部分時間天晴，明日局部地區有驟雨，晚上有一兩陣薄霧，氣溫介乎23至29度。下周日起最高氣溫已達30度，氣溫介乎25至23度，一連3天都大致天晴。

▲ (天文台)

下周二「立夏」之後溫度亦明顯升高，下周三(5月6日)最高氣溫更飆至32度，下周四及五(5月6日及7日)雖部分時間有陽光，但有一兩陣驟雨，氣溫介乎26至32度，下周六則最熱，最高33度，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。日間酷熱。

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記者：蘇文軒