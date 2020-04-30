【逆轉人生】護士抱錯孩子28年命運從此改變　末期肝癌兒控訴醫院疏忽引發癌症

▲ 內地揭開一宗醫院抱錯兒子28年事件，涉事的一名兒子正患肝癌，現身控訴醫院因疏忽，間接令他提早患上肝癌。

內地日前驚揭一宗醫院抱錯兒子28年事件，事緣一名母親為救患末期肝癌的兒子，才揭發兩人非親生，原來她28年前分娩時，醫院護士錯將兩家人的BB調亂。而患癌兒子找回親母後，得知母親也正同患肝癌，無法進行移植。他近日接受內地傳媒訪問時，有感自己成了2個家庭的負擔，更斥責醫院將原屬於他的肝炎疫苗，打錯對方兒子身上，間接導致他年少氣盛就患上肝癌。

據內地《梨視頻》影片報道，現年28歲、正患末期肝癌的姚先生接受訪問時表示，至今仍無法接受現實，原本幸福美滿的兩個家庭，都慘成受害者。

我只想擁有我自己的人生，醫院是沒有權利剝奪本屬我們的人生。

【錯換人生】28年前出世疑被護士抱錯 慈母捐肝救患癌兒子驚悉非親生

親母有肝病史 錯打疫苗在「養子」身上

姚先生的肝癌病患，相信是遺傳至親生媽媽，因媽媽現時也同患肝癌。他直斥醫院要負上最大責任，因醫院的疏忽，讓原本屬於自己接種的疫苗，打錯到對方兒子的身上，間接令他提早迎接肝癌晚期。

我還不想死，我想靜靜地做一個父親，守護著孩子成長。

▲ 姚先生正患末期肝癌，揚言未想死，會努力配合治療。（影片截圖）

新手爸爸恐無法見證孩子成長

28歲的姚先生是一名新手爸爸，事件令他感到巨大壓力，對妻子也造成難以想像的打擊，妻子為了全心照顧他，已沒有上班，而孩子也即將上幼稚園。「我無法想像我不在的時候，孩子的成長環境會怎麼樣……」

他相信，倘若自己非身患重病，是有足夠能力承擔起照顧兩個家庭的責任，回報其親生父母之餘，也能讓養父母有更幸福的生活，享受天倫之樂。

涉事護士已退休

他希望外界能將注意力，放到醫院的後續進展方面。至於當年涉事的護士，醫院稱該及護士已經退休。

1992年，姚先生在河南開封一間醫院出生，當時媽媽住院2天後即帶他回家。姚先生在幼稚園體檢時被驗出有乙型肝炎，但由於家族一向沒有肝炎病史，令家人一直百思不得其解。

直到今年2月，姚先生突感不適，其後診斷出患上肝癌。媽媽決定捐肝救子，沒料到揭發兩人血型不一，證實兩人非親生母子。事後「養母」與親生兒子重逢，而姚先生已和親生媽媽通了幾次電話，得知其肝癌病情穩定，希望日內可以團聚。

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責任編輯︰林綺玲