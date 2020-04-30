【5.1 勞動節】林鄭月娥：政府重視勞工權益和僱員福利　立法會應盡快通過延長法定產假修例　

▲ 林鄭月娥在社交平台上載視察活動的相片。（林鄭月娥FACEBOOK）

行政長官林鄭月娥今日（30日）在社交平台發帖文，指明天是國際勞動節，今年由於疫情嚴重，沒有如往年一樣舉辦招待會與各工會領袖及工人代表一齊慶祝，又祝香港各行各業的打工仔女身體健康。

【新冠肺炎】消息：連續第五日「零確診」 衞生防護中心不舉行疫情記者會

林鄭月娥指勞工是香港寶貴的資產，政府須為他們，特別是基層僱員，提供更好保障，提到本屆政府重視勞工權益和僱員福利，自2019年起實施五天法定侍產假，又已在立法會提出把法定產假延長至14個星期的法案，並由政府向僱主提供補貼；此外正在制定落實取消強積金「對冲」的法例，並於今年一月提出逐步增加《僱傭條例》下的法定假期，最終與17天公衆假期看齊，和為低收入人士代供強積金。

她又提到一項成效立竿見影的措施是改善政府外判服務的員工待遇，自2018年推出新招標和合約條款後，基層合約員工，例如食環署清潔工人的平均工資便上升了接近三成，他們在持續工作12個月更可獲得6%合約酬金。

【連續5日零確診】何栢良：母親節前可考慮放寬食肆營業限制 假期外出要保持6個階磚的距離

她表示如果要達致勞資關係穩定及和諧，政府亦須顧及僱主的承受能力，特别是中小企業的經營。政府今次推出涉及810億元的「保就業」計劃，正正是希望在此嚴峻時候，協助僱主保留他們的僱員，一同渡過這經濟危機。

香港已經連續四天出現零確診個案，目前來説是「守得住」疫情，透過政府接近三千億元的支援方案，香港或許亦能「撐得過」經濟寒冬，但擔心「經不起」不斷的政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨。

【佛誕假期】入西貢車多交通擠塞 清水灣二灘及郊野公園咪錶位爆滿【多圖】

在文章的末段，她提到近日立法會選出內會主席的風波：

適逢一年一度的國際勞動節，為了表達社會對婦女勞工的感謝，立法會以郭榮鏗議員為首的議員群組，可否臨崖勒馬，回頭是岸，馬上讓「停擺」超過半年的立法會內務委員會選出主席及副主席，使立法工作不受阻礙，令把法定產假由十個星期延長至14個星期的修訂法例能盡早通過呢？

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

責任編輯：伍瑋瑋