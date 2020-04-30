【港產口罩供應】Mask Factory長文訴生產口罩辛酸內幕　感謝一群無名英雄不辭勞苦日夜包裝口罩

▲ Mask Factory發長文盡訴製造口罩的辛酸。

新冠肺炎持續，雖然本地口罩生產商陸續供應口罩，但仍有市民不夠口罩。本地口罩生產商口罩工廠（Mask Factory）今日（30日）在Facebook發佈一則帖文，分享製造口罩過程的心酸。

憑初心成立生產線

Mask Factory於文中指，明白大家一直都有很多憂慮和困惑，他們本來以為製造口罩「三層物料車埋一齊加條帶」不困難，但實行後卻是困難重重。

Mask Factory由搜羅機器原材料成立公司經營Facebook專頁、調機、試機、QC包裝等等全部都只有核心五人組包辦。可是，當買到機器原料、簽約、落訂、約好師傅跟機來調試後，考驗便接踵而來。

口罩機調試員不肯來港

Mask Factory表示當時一號機到了，第一批原料到了，但偏偏當地開始爆發疫情，調機師傅不肯來香港幫忙，他們馬上找口罩機調試員，可惜香港是一個久違了工業的社會，在找不到專才的情況下只好向搵各界專才求救。他們前後請過家電維修員、汽車維修師傅、飛機維修師幫忙，只希望有人可以救救一班絕望的香港人。

原材料廠不供應熔噴布

Mask Factory解決這困難後，亦做好了「港罩BB」成品，雖然鼻樑鐵線和耳帶位不夠完美及準確，但是他們都感到興奮，猶如看見自己的孩子出生。可是，這時收到原材料廠嘅通知，因為熔噴布需求太大，無法以原訂價格供貨。

他們不怕困難，遇強愈強，再找美國、印度、巴基斯坦、中國、台灣、日本的供應商，發現他們的價格變成「海鮮價」，比原來的更貴，

無辦法啦！貴十倍都要！

Mask Factory明白到穩定價格長期供應才令人最放心，他們認為這些憂慮不應該由香港人承受！因此，他們萌生了半年保障計劃的念頭。可是，卻因而被熱議。

口罩機廠未如期抵港

這時候，一早訂好的口罩機廠因為市場價格上升，指要遲到或者撻訂不來。本身運作中的口罩機因為日夜疲勞故障，沒辦法做到正常的一體化，要分開慢慢做。

正值被前業主趕走搬新廠的時間，眼前的貨只能短暫應付訂單。

他們理想中發展計劃第2步擱置，務求香港人一定要優先獲出貨。由於日式不織布款一體機可準時到港，即使成本貴些，也照購入。當他們發現口罩彈性不夠，便換貨源，改做另一款彈性較大較厚的布，一步一步改善，

無論如何，自己孕育出嚟嘅BB，就要負責任好好照顧佢睇住佢長大！日日追貨追貨再追貨！

低估生產口罩暗存的變數

Mask Factory當初訂購時寫「暫定發貨日」，是希望給自己一個彈性時間，面對不可控制的因素。本身預計口罩只會比計劃早兩日或遲兩日完成，可是他們高估了自己的能力、機器的產能，低估了這一切暗存的變數。

工人們齊心製造口罩

Mask Factory雖然面對無止境的挑戰，但也很感激全工廠的員工好齊心，特別是工廠的姨姨們，用心生產口罩。

佢哋好努力日包夜包每日每人睇過萬隻口罩，由檢查到入袋到包裝入盒。

Mask Factory指大家都想出盡力為「年青人」 出一分力。他們為了盡一分綿力花光心血，甚至在工廠的角落席地而睡。見慣世面的工人常常支持及鼓勵他們，要他們想想當年的「獅子山精神」 。

過程中，他們或因為經驗不足而碰釘、遇挫折或被誤解，但他們為著「香港人自己救」這個目標都會一一忍住，繼續進步。

感激員工一路同行

Mask Factory慨嘆不知何時開始香港人包容及欣賞的心被磨蝕，不懂用欣賞和正面眼光去看他們，只懂一直雞蛋裡面挑骨頭。

試問聲，自以為係成年人嘅你哋除咗企係道德高地咁去審判人，又做過啲咩嘢？

Mask Factory表示有看大家的所有留言，直言礙於人手不夠，主力都去了生產線，只有一位小編經營Facebook。但這位小編接納每一個意見，

想要條大彈性啲嘅不織布！得！我轉！ASTM 1 要睇Cert嘛！得！我俾！想睇廠連作呀嘛！得！我拍！

Mask Factory強調他們只是一班無財團、無打手、無攻擊過任何人的熱心人，慨嘆究竟要怎乎能令大家滿意。他們續指，當其他工廠都強調自己的優勢，他們只想借這個機會去感謝這班日夜辛勞不辭勞苦，一直支持住眷顧住他們的無名英雄。

責任編輯：王芷瑩