【零確診】16名病人康復出院　4名留醫患者情況仍然危殆

▲ 醫管局表示現時共有188名確診病人分別於14間醫院留醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，截至下午四時，中心沒有錄得新增新冠肺炎本地確診個案，個案累計仍為1038宗（包括1037宗確診個案和一宗疑似個案），過去24小時有16名病人康復出院，仍有4名留醫患者情況危殆。

【連續5日零確診】何栢良：母親節前可考慮放寬食肆營業限制 假期外出要保持6個階磚的距離

衞生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。

【天氣預測】未來幾日天晴下周二「立夏」高見31°C 下周六最高33°C熱到爆燈

發言人又指鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，亦強烈呼籲市民，時刻保持個人和環境衞生，對預防個人受感染和防止病毒在社區擴散至為關鍵。個人層面上，市民應在出現呼吸道感染病徵、乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時佩戴外科口罩，並必須時刻保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前。

醫管局發言人表示，截至今日中午12時，過去24小時共有16名確診病人康復出院。

(個案編號:258,424,525,725,741,751,753,797,846,878,962,976,984,1010,1021,1031)，至今共有846名確診及疑似病人康復出院。



現時共有188名確診病人分別於14間醫院留醫，其中4人情況危殆 （個案編號：338,461,595,857），3人情況嚴重（個案編號：417,698,713），其餘181人情況穩定，另外公立醫院現時的負壓病床數目為1231 張，使用量為36.3%；負壓病房數目為666間，使用量為48.8%。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者：伍瑋瑋