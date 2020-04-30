【東張西望】港女玩交友App墮「殺豬盤」愛情陷阱　內地騙徒甜叫「老婆」騙走200萬

▲ 近年在內地氾濫成風、透過交友App騙財騙感情的「殺豬盤」騙局，近日已蔓延至香港，有本港女事主被騙200萬元。

近年在內地氾濫成風、透過交友App騙財騙感情的「殺豬盤」騙局近日已蔓延至香港。有被騙的女事主近日接受TVB節目《東張西望》訪問時表示，今年初透過交友App認識了一名內地男子後，便受到對方甜言蜜語的影響，最終前後被騙走約200萬元。

「殺豬盤」成內地詐騙案榜首

事實上，近期開始在本港出現的「殺豬盤」騙局過去3年已在內地各地出現，單在去年首三季，有關騙局所招致的損失金額已達38.8億元人民幣，成為內地詐騙案榜首。

騙徒主要是透過各種婚戀交友網站（騙徒稱為「豬圈」），以甜言蜜語與網站內各個單身男女（騙徒稱被騙對象為「豬」）建立感情後，便將他們拉入「賭局」，欺詐他們的錢財。

近日亦有港女陷入上述「殺豬盤」騙局中，據《東張西望》報道，化名K小姐的女事主今年初透過交友App認識了一名內地男子，對方表示自幼家貧，從小就要賺錢養家，加上早前感情路上受挫，能夠在交友App上認識了K小姐感到很幸運。

騙徒「自拍」照貌似柯震東

其間兩人一直透過電話交流，騙徒不時對K小姐噓寒問暖，表現出無微不致的貼心，又以「老婆」稱呼Ｋ小姐。騙徒其後更傳來一張聲稱是自己的自拍，《東張西望》主持更形容照片中的男子貌似影星柯震東，K小姐自然更加難以自拔，她表示:

我除了沒見過對方、沒通過電話、沒見過面，兩人的交流與其他一般情侶無異。

2月初，騙徒以協助理財為由，說服K小姐將金錢存入一個名為「恆益貫」的理財App，讓K小姐的真金白銀轉成虛擬貨幣。騙徒之後又再介紹另一個名為「智富寶」App，聲稱「智富寶」 與多間銀行合作，盈利率高達九成。

據K小姐表示：「好似賭場買大細般，幾分鐘開一個號碼，我就利用這幾分鐘去決定買甚麼」，而在騙徒的幫助下，K小姐果然贏多輸少，令她更為相信對方。直至今年情人節前夕，騙徒再以參與App內的情侶活動為由，將雙方的賬戶連接，並要求K小姐存入130萬，而自己則聲稱會存入520萬。本無意參加活動的K小姐終受不住對方的打動，遂向銀行借錢，最終把200萬存入App。

K小姐後來得悉有關「殺豬盤」新聞才知道自己受騙，不過她為免對方借故失蹤，所以暫未當場揭穿對方，並與騙徒保持聯絡，目前K小姐已經就事件報警，警方已介入調查事件。

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責任編輯:王俊賢