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【網絡熱話】「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼？　一句童謠測出邊區長大

娛樂 17:08 2020/04/30

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼？一句童謠測出邊區長大。

廣東話有不少押韻童謠，其中一首唱到「大笨象，揸支槍，去打仗」，相信是不少香港人的童年回憶。藝人梁祖堯於近日於ViuTV節目《空肚講宵夜》中提到這首童謠，指當中歌詞有分兩個版本，更可以憑此肯定對方是香港還是九龍新界長大的小孩，由此掀起不少網民熱話。

ViuTV節目《空肚講宵夜》於昨晚推出的新一集「大角咀」中，在主持人之一梁祖堯一邊一下廚一邊分享的期間，問到其餘兩位主持有關香港經典童謠：「大笨象，揸支槍，去打仗」下一句是甚麼。

蔡瀚億表示驚訝。（影片截圖）

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另外兩位主持人陳俞希（Hailey）和蔡瀚億均回答：「打唔贏，返嚟食碗辣椒醬。」梁祖堯以篤定的語氣指他們是在九龍和新界長大的小孩，二人一臉疑惑。

梁祖堯即指，在港島長大的小孩，他們從小學會的版本是：「打完仗，返嚟食碗辣椒醬。」二人表現驚訝，蔡瀚億更搞笑地謂：「曾經香港打贏過九龍同新界咩？」Hailey則不斷反問鏡頭後的工作人員來核實此說話。

Hailey一臉不可置信。（影片截圖）

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梁祖堯再謂：「呢件事已經100%經過核實。」還呼籲網民到網上討論，當然有人認同梁祖堯的說話，但亦有居於新界、在當地長大的網民表示知道港島的版本。

另外網上亦有研究廣東話的專頁「廣東話資料館 Cantonese Museum」分享過多個有關「去打仗」的不同版本。

【版本一】
大笨象，揸支槍，去打仗，打唔贏，返嚟食碗辣椒醬，隔籬屋企燒炮仗，問你響唔響，唔響掌你兩巴掌。

【版本二】
大笨象，揸支槍，去打仗，打完仗，翻嚟食碗鹹酸薑。

【版本三】
搨薑，剪薑，吹你唔脹，掹 我唔長。大笨象，揸支槍，去打扙，打完扙，返嚟食碗辣椒醬。

【版本四】
氹漲，痴漲，吹你唔漲，大笨象，揸支槍，去打仗，打唔贏，返嚟食碗辣椒醬。

責任編輯：王俊賢

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