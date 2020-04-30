【朱智賢出軌】灑淚認錯後被指雪兩星期可復出　黎振燁十年長約被綁復工無期

▲ 有傳朱智賢被暫停工作兩星期就可復出。

謝東閔與緋聞女友朱智賢自從與黎振燁被爆偷食後，昨日（4月29日）二人首度現身。謝東閔陪「緋聞女友」朱智賢一起出席記者會為偷食一事解畫後，二人更雙雙接受TVB節目《東張西望》訪問，朱智賢灑淚表示後悔，有傳TVB「棄黎保朱」，朱智賢雖然暫時被雪藏，但有指很快將再現幕前。

朱智賢與黎振燁因早前一起拍攝《食腦喪B》，飾演一對情人，有可能因此撻著致雙雙出軌，朱智賢在《東張西望》解釋，自己未能抽離角色所致。

▲ 謝東閔陪同「緋聞女友」一同開記招。（黃建輝攝）

她在受訪中表示：「我覺得自己是一個不專業的演員，我承認是因為拍劇而導致現時的情況，覺得自己的演戲經驗不足，不夠專業，以致今時今日的局面。我覺得自己抽離不到角色，很多謝Brain這段時間陪伴我，因為我知道他其實承受了很多，他比我更加痛苦。」

朱智賢與黎振燁在《食腦喪B》的戲份已拍完，目前二人都未有工作安排，而一直有擔任《東張西望》主持工作的朱智賢，在偷食事件曝光後已被暫停任主持，其拍檔亦證實朱智賢已休息，暫未知有誰頂替。

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▲ 朱智賢接受《東張西望》訪問灑淚認錯。（影片截圖）

不過，有指朱智賢本是無綫的力捧名字，今次雖然偷食形象受損，TVB仍設法補救，故安排謝東閔跟朱智賢共同開記招認錯，希望為事件告一段落。

朱智賢本來亦正拍攝新劇《踩過界II》，但戲份已完成，至於《東張西望》主持工作，應會被暫停，但有傳朱智賢只是暫停主持工作兩個星期，先觀察外界對的反應，如醜聞未有再升溫，朱智賢很快回歸幕前。

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▲ 朱智賢任《東張西望》主持工作將暫停。（取自IG）

至於黎振燁在拍完《食腦喪B》後，5月本跟丁子朗合作一部以拳擊為題材的劇集，但已被飛起，但跟TVB仍有十年約的黎振燁，何時復工仍未有定案。

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