【痛失至親】狠毒保母燒死妻兒摧毀幸福家庭　孤獨爸3年後重新振作捐口罩助人

▲ 林生斌的妻兒被狠毒保母燒死，3年過後他重新振作，更在新冠肺炎疫情下捐口罩助人。

2017年內地轟動一時的杭州保母縱火案，令林生斌的妻子及三名子女被燒死，他自此失去幸福家庭，活在喪親之痛中。3年過後，他重新振作，不但創立童裝網店，將部分收入捐助有需要的兒童，更在新冠肺炎疫情下捐口罩助人。

綜合內地傳媒報道，2017年6月22日杭州保母莫煥晶惡意縱火，她燃起林生斌家中客廳的書本，令沙發及窗簾起火，結果林生斌的妻子及三名子女在大火中被奪命，他因在外工作避過一劫，卻從此與妻兒天人永隔。

保母莫煥晶原本因賭博欠債，計劃縱火後再救火，令林生斌為答謝她而借錢給她，結果火勢愈燒愈猛，最終釀成慘劇。她事發時逃離現場，其後受到法律制裁，一年後執行死刑。

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對妻兒無限思念

妻兒離世後，林生斌不時於微博「老婆孩子在天堂」表達對妻兒的思念，他們走後一個月，他遺憾沒來得及跟他們說「我愛你們」。

思念是一種痛，痛得無法呼吸，此時此刻，我是多麼的想念你們。

他憶述跟妻子小貞於2005年相戀，再步入婚姻，先後誕下長子檉一、女兒陽陽、小兒子潼潼。她感激妻子為了家庭和三個孩子，付出了一切。

▲ 2017年杭州保母縱火案，令林生斌的妻兒被狠毒保母燒死，他自此失去幸福家庭。（相片來源︰微博「老婆孩子在天堂」）

說起三個孩子，他總是非常不捨。檉一從小調皮、好動，摔著摔著就長大了，不知不覺10歲；陽陽文靜又漂亮，是他心目中夢想的女兒；潼潼曾被他「嫌棄」，可是他的乖巧最得大家寵愛。

林生斌曾每周去廟宇為妻兒誦經，甚至透過通靈，希望能跟妻兒聯繫。今年4月4日清明節，他在微博寫道，年復一年，永遠不變的是妻兒定格的笑臉，更感慨表示︰

最遺憾的是，我們都來不及說聲再見，深知再見卻是遙遙無期。

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開創童裝網店助人

去年10月，他開創「潼臻一生」淘寶童裝網店，獲得大眾支持。由妻兒出事後，他於去年10月15日晚再次出現在鏡頭前，跟大家說一聲「我回來了」。

他在開業過程中遇到很多好人好事，有孕媽媽的孩子未出世，堅持下單支持他，也有顧客一口氣買了33件衣服，第二天又買了很多衣服，還有顧客直接訂購200件衣服，送給山區的孩子們。他亦會以顧客的名義捐出部分收入。

在新冠肺炎疫情下，林生斌於1月下旬時在微博寫道，「這幾天也沒聯繫上物資，沒出上一份力」。而在杭州紅十字會公布的捐贈物資清單上，寫有1月28日收取了林生斌捐出的5千個口罩，價值9萬元人民幣（約9.9萬港元）。原來他已低調捐出口罩，受到網民讚賞。

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責任編輯︰駱秀玲