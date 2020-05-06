【超市大搜查】營養師拆解即沖飲品的美味背後　三合一朱古力含咖啡因影響兒童專注力

▲ 營養師李杏榆講解飲用即沖飲品需要注意的地方。

一杯美味的即沖飲品背後，隱含的可能是高糖高脂陷阱。市面上飲品沖劑眾多，究竟如何揀選、何時飲用會更好？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）建議可從卡路里入手，揀低熱量飲品，盡量避免飲用添加游離糖的朱古力、三合一奶茶，並在飲食上進行搭配，適當均衡攝取營養。

TOPick對比了市面多款常見即沖飲品的營養標籤，並由Annie揀選出當中數款較有營養的飲品沖劑作推介：

點點綠抹茶有機豆奶

蛋白質較另一款飲品沖劑「大排檔即沖活力豆漿」相對低些，總脂肪也低一點。Annie表示，有機會是用多了抹茶，因此糖分較「大排檔即沖活力豆漿」高，會甜一些，但總熱量會較好。

阿華田五穀即飲麥芽穀類飲品

雖然有糖分，但也添加了很多微量營養，可以補給營養所需，同時有纖維，能帶來飽腹感。

黑豆粉

含豐富蛋白質，而且添加的是葡萄糖，相對白糖健康一些。

Annie表示，即沖飲品不能代替正餐。有些產品雖然寫上「高纖」，但不可以認為飲一杯就能等於正餐，也不要認為飲一杯，就足夠一天纖維所需量。

市面上飲品沖劑林林總總，Annie認為選購飲品時，最簡單可看食物營養標籤上的卡路里含量。熱量低，無論是糖分、脂肪也會相對低一些。100卡路里以下的選擇，可能就是豆奶，或一些較低熱量飲品，如食用份量較少的Lipton奶茶。

有些人習慣在家中食早餐時，沖一杯即溶飲品。Annie就表示，有些飲品熱量很高，不建議在家中飲用，可選擇在行山、旅行時飲，原理跟進食能量棒一樣，有助在短時間內補充能量。若在家中飲用時，可選擇搭配半份至一份三文治。一包飲品沖劑最好分兩次飲用，並加鮮奶入飲品中，控制熱量。

兒童忌飲可可奶茶

至於深受歡迎的朱古力、三合一奶茶，Annie建議三高人士（高血脂、高血壓、高血糖）千萬不要晚上飲用，因為飲品中添加的是游離糖，飲用後血糖升幅會更快，屬高升糖指數食品，加上又毋須咀嚼，因此很易影響血糖波動，又會引致肥胖，長遠可致糖尿病等情形出現。

而除了三高人士外，兒童也不宜飲用三合一奶茶及可可。Annie解釋，因兩種飲品都有咖啡因，然而小朋友代謝咖啡因的能力，比大人低很多，經常飲用會影響他們的專注力、集中力，以及腦部神經中樞發展，所以最好盡量避免飲用，而午餐或晚餐後，亦千萬不要飲茶或有咖啡因的飲品。

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記者：陳昊淋