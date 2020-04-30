【小天王】姜濤入行一年傳已年賺200萬　21歲生日憑歌寄意：盼疫情盡快減退【有片】

▲ 姜濤21歲生日推新歌加MV，憑歌寄意願望疫情盡快減退。

ViuTV《全民造星》第一輯的冠軍姜濤出道一多年已成功俘虜大批粉絲，人氣爆燈的他被指年收入已達200萬！出道一年姜濤，接了不少廣告及演出，傳已年賺200萬，成人氣紅人。

今日（4月30日）是他的21歲生日，歌迷豪擲六位數在顯眼處登廣告向他送上生日祝福。礙於新冠肺炎疫情關係未能舉行生日聚會，但姜濤選擇在生日正日推出新歌《蒙著嘴說愛你》，為大家在疫情中打氣。

姜濤本來打算到韓國，為今年推出的第四首單曲拍攝MV，但因疫情的關係被逼延期，靈機一轉他決定把這場疫情放進歌曲中，因而製作了這首《蒙著嘴說愛你》，並選擇在他21歲生日的正日推出。

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▲ 新歌「蒙著嘴說愛你」於今日正式推出。（發相）

提到今次的疫情影響到不少人的生活，姜濤接受TOPick訪問，他說希望憑自己的一點力量，為大家帶來鼓勵：「希望大家如歌名一樣，即使因為疫情需要戴上口罩蒙著嘴巴，但不希望因此成為大家的隔閡，反而因為被口罩遮著，更能將心中的愛用口講出來。」

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是次歌曲的MV，姜濤的經理人花姐特地找來她的師傅、林嘉欣老公袁劍偉執導，另外找來組合Error成員肥仔為MV編舞。姜濤所屬的組合Mirror更找來四位成員Lokman、AK、Anson Lo及Edan現身MV客串。

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▲ 花姐找來其師傅、林嘉欣老公袁劍偉執導姜濤的新歌MV。（發相）

姜濤笑指是次MV使用了「特別方式」來拍攝，既不影響大家安全問題，又能順利完成整個過程：「因為有限聚令不得四人以上聚集，我們採用了特別的手法來拍攝，克服了這個難題。在拍攝期間所有Stand By的工作人員會四散在現場各處，只得主要人員在中間，防止聚集的情況發生。」

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▲ Mirror成員Lokman、AK、Anson Lo及Edan有份客串姜濤的MV。（發相）

MV的最後彩蛋亦與限聚令相關，姜濤裝作委屈地笑說：「我是被其他隊員排斥的一個。因為加上我會超過四個人，所以才在這情節發生。」

提到自疫情爆發後，如非工作需要，姜濤盡量會留在家中，最長時間逗留了近兩星期足不出戶，期間在家裡為新歌作準備，所以已經很長一段時間未有跟隊員們相聚，今次難得借拍攝MV的機會與大家見面。

《蒙著嘴說愛你》的副歌部份安排了一段小舞蹈，所有成員都有份拍攝：「會大家一起做很標誌性的Move，想營造大家一齊做的意思，Edan的舞姿很好笑。」

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姜濤更指今次史上最快完成的MV拍攝，前後只花費兩日時間：「MV中會有一部被推著遊走街頭的電視，我們的片段會出現在電視中，所以只需拍攝分鐘的部份便完成。大家聽到收工的消息，都直指未試過這麼快拍完一個MV。」

▲ 今日是姜濤的21歲生日。（林宇翔攝）

在抗疫期間非常注重衛生的姜濤，提到由於拍MV的過程未能戴口罩，只好加緊注意其他的防疫步驟，例如跟他人說話要保持距離、拍攝期間勤洗手：「飲水時要加倍留意千萬不要搞錯，以後隨便喝到其他隊員的飲品會覺得無所謂，但現在要更加留意不能喝錯。」

▲ 姜濤趁近日留在家中，努力為新歌作準備。（林宇翔攝）

Make up: Circle Chong, Mayling @ AnnieGMakeup centre

Hair: Lydia Yung @ Chic Private I salon

Styling: Felix Wong

Wardrobe: D-Mop

Venue: 川粵時光

記者：陳心怡

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