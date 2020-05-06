【十八年後的終極告白】何遠東當演員曾讓父母擔心　為一句話鞭策自己更努力演戲

▲ 何遠東在《十八年後的終極告白》演肥仔富很搶鏡。

正在熱播當中的劇集《十八年後的終極告白》，18年前的兇殺案勾起主角們的內心陰暗面。何遠東在《十八年後的終極告白》內演各人的「心情垃圾筒」謝家富。現實中的何遠東與劇中「肥仔富」一樣，是朋友心中的「定海神針」。

何遠東形容，由於《十八年後的終極告白》劇情過於黑暗，令一眾演員希望可以盡快擺脫角色：「記得煞科時下大雨，當時的感受是我們煞科，但一點興奮感覺也沒有，全部人都靜悄悄地離開。」

【十八年後的終極告白】楊秀惠驚慌哭泣騷演技 羅浩銘劇透泰臣將強暴阿倩【有片】

▲ 何遠東在《十八年後的終極告白》中是各人的各人的「樹洞」。（《十八年後的終極告白》劇照）

【十八年後的終極告白】誤傳何遠東腸生瘤出血用衛生巾 東東親講身體近況

一句關心令同學終身受用

公認何遠東是出色性格演員，他接觸演藝世界，原來與他的學業成績有關。他因為升上中學後成績不理想，在一次偶爾機會下加入戲劇學會，才令他脫胎換骨：「讓我開始讀書的啟蒙是加入戲劇學會，裏面訓練了我的記憶力，不能懶惰，更培養出責任心。」

在加入戲劇學會後，何遠東的自信心漸建立，人也變得活躍起來，積極參與學校活動，甚至任學校的Head Prefect。可惜處處糾正別人的風紀，在同學間並不受觀迎，何遠東語重心長的表示：「年輕時誰喜歡被管？」

▲ 何遠東與《十八年後的終極告白》的角色一樣，經常擔心別人。（《十八年後的終極告白》劇照）

雖然曾當Head Prefect成同學眼中的「不受歡迎人物」，但事隔多年後，當初被何遠東罵過的師弟妹，在重遇時都會記得這位肥師兄，一位同學在重遇時甚至多謝何遠東說：「幸好你那時提點我，要不然我真的會誤入歧途。」

的確，有些道理會在長大後才能體會，每次遇到有同學慣性遲到，何遠東都會詢問他們原因，甚至提出打電話叫醒他們：「中學遲到3次會記缺點，要做很多事情才可以洗走缺點。 其實上學是可以好玩的，其實關心一句，以前讀中學，大家都住附近，能遲多久？每人做多一步，就會美好更多。」

▲ 何遠東父母曾經非常擔心兒子的演藝路。（湯炳強 攝）

父母為叮囑何遠東打寫字樓工

在何遠東小時候，他的父母曾為他打算：「肥仔，你找有冷氣房的工作吧，因為你大汗！」中學畢業後，何遠東選讀香港演藝學院戲劇系，走上演員之路，令父母感到非常意外。

直到何遠東從演藝學院畢業，父母才向他透露自己的擔憂：「他們從來沒有說過打擊我的說話，又很包容我供我讀演藝學院，每次我有演出，他們一定會出席支持。直到很後期他們才向我透露：『其實當年你要報演藝學院，我內心是徬徨的，為甚麼我兒子其貌不揚，竟然跑去當演員』。」

▲ 何遠東父母在兒子有點成績後，才鬆口透露當年的擔憂。（取自何遠東IG）

【十八年後的終極告白】杜大偉曾懶散暴肥陷事業低谷 前輩訓斥後減40磅成功翻身

到何遠東畢業，父母曾有段時間很擔心兒子沒工作。不過何遠東非常拼搏，他形容當時的自己「甚麼都做」，包括配音、擔任興趣班導師、舞台演出。令父母看到何遠東可養活自己：「到我有點成果，加上我開始有給家用之餘還能肥肥大大，才令他們開始放心。」

難忘「你演藝學院的，讀完只是這樣？」

2008年，何遠東由舞台劇界走入TVB，一位在舞台劇界獲獎無數的明日之星，進到電視圈卻要重新適應一切：「雖然說自己讀了5年演藝學院，但so what？發現入到片場，做的所有東西都是錯。因為舞台劇可以自由奔放，但電視只要攝影機拍到你，所以很多東西不懂。」

何遠東回憶，自己踏入電視台已12年，有感頭5、6年都是在錯誤中不停學習，直到近年才摸清電視拍攝：「以前常被人說：『你做戲好誇。』」而且稍有不慎，甚至會被「親切問候」：「當然粗口一定有，因為我們工作的環境很高壓，一定會罵你，我剛好是肥仔，而肥和仔中間可以攝很多字。」

▲ 由舞台劇到電視，何遠東明白要自強不息學習。（湯炳強 攝）

【十八年後的終極告白】羅浩銘拍戲墮地幾乎殘廢 棄當律師追演藝夢獲古天樂賞識

最令何遠東最介意，有人曾向他說：「你演藝學院的，讀完只是這樣？」令母校蒙羞。不過他後來覺得：「換個角度，只因別人對『演藝學院』期望很高。」所以他覺得背負演藝學院的名義而表現不夠專業的話，是很丟臉的事，所以絕不可讓自己失準。

在片場，不會有人手把手教自己做戲，何遠東明白要自己自強不息：「所以在自己不用埋位的時候，我會企在電視機後，看他們現場和電視的分別，分析他們的表情、走位等。」

▲ 何遠東在電視拍攝上下了不少苦功。（取自何遠東IG）

12年過去，每天和何遠東相處的仍然是同一批人，而現在的何遠東也會明白為甚麼當年他們這麼生氣：「可能直踩36、48小時，只有2小時休息時間，難免情緒比較直接，其實我們現在也成了好朋友。」

「逆水行舟，不進則退」，令何遠東時刻保持學習的心充實自己，令自己的戲路更寬更廣。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：鄭嘉瑤