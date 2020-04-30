【最特別訂單】陌生顧客送上禮物撞正生日　外賣員感動街邊哽咽食蛋糕

▲ 陌生顧客送上禮物，撞正外賣員生日，令他感動到喊住食蛋糕。

新冠肺炎疫情之下，不少人都選擇叫外賣，外賣員工作量大增。近日微博一條影片受到網民熱烈討論，一名外賣員獨自坐在路邊，一邊吃蛋糕，一邊不停邊抹淚，背後原因令人感動！

顧客指定送給外賣員 搞喊壽星仔

綜合內地傳媒報導，湖北武漢一名外賣員到蛋糕店取餐後，看到訂單後感到詫異。他回頭反覆問了店員幾次，更打給客人確認，最終發現蛋糕是客人送給外賣員的驚喜禮物。外賣的備註寫著：

這份小蛋糕是送給外賣小哥的，生活不易，注意身體哦！

碰巧當天是外賣員的生日，他向店員要求了一支蠟燭後，坐在路邊獨自慶祝生日。他吹完蠟燭後就開始進食蛋糕，到吃一半竟然哭了，邊吃邊拭淚，更被拍下影片分享至網上。

▲ 外賣員一邊吃蛋糕、一邊抹眼淚。（圖片來源：影片截圖）

向外賣平台經理查詢後，得知該名外賣員在疫症期間非常忙碌，沒有打算慶祝生日，剛好在他生日這天收到這個驚喜蛋糕，讓他非常高興及感動。

送飯給外賣員成潮流

由於疫情嚴重，外賣訂單急增，經理透露近日騎手已收到上萬宗類似訂單，收件人往往都是他們。這些訂單的備註通常都會寫上「一份是給外賣小哥的」、「記得按時食飯」等溫暖字句。

平時我們很多騎手過了飯點，才能在路邊隨便吃兩口，真的是特別感謝大家的愛心。

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責任編輯：陳珈希