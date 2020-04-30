【朱智賢出軌】港男Flow力數黎振燁黑歷史　踼爆出軌黎振燁三宗罪

▲ 事隔一年，港男Flow再度就出軌主角爆料。

因「安心偷食」事件力撐黃心穎而為人所認識的港男梁裕恆（Flow），在「安心偷食」一週年後，再對黎振燁朱智賢「偷食蛋糕」而被揭出軌一事發表意見，近日Flow在社交平台，力數當日同為《2016年度香港先生選舉》的比賽對手黎振燁，力斥黎振燁參選時已表現「異常」，港男Flow更認為對方「很假」。

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▲ 港男Flow再次出動。（取自Flow Leung IG）

港男Flow再度爆料，在IG Stories以長文回憶對黎振燁的印象，全文內容如下：

當年扮好男人真係極嘔心，一大班港男港姐傾偈，佢刻意行開話「我唔可以同其他女仔傾偈，費事老婆介意」，做畀工作人員睇，做畀高層睇，但真係over咗囉，一大班人閒話幾句正常社交，而家又唔係叫你單獨去荒山野嶺食蛋糕，有咩問題？ 當時好多工作人員都知，好多人以為佢係好男人，依家老婆大住肚都偷食係「賤中之賤」，唔係一般人做得出，你有性需要真係忍唔到，最多咪去叫X，但好明顯兩人唔止單純性關係。大佬，你老婆陀住你個bb嫁！真係好男人唔洗日日搬個老婆出離掛係嘴邊唸咒咁，我係好男人我係好男人x100

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▲ 港男Flow形容黎振燁是「賤中之賤」。（《經濟日報》照片）

今早Flow再在Facebook留言，表示對黎振燁的想法完全不理解。

他發文稱：「其實真係理解唔到佢點諗，連個仔都可以唔要，事業完全玩完，咩都無嫁wo（喎）。以佢咁古惑，無理由唔識計數。應該點都求番個老婆番離陪佢做埋場戲！佢d（啲）戲又叻，佢老婆咁單純，一定會想為左（咗）個bb比佢厄（呃）到嫁（㗎）。除非做左（咗）d（啲）好絕嘅嘢。」

Flow可說總結了黎振燁三宗罪，包括，扮愛妻；為人虛偽；機心重。

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事實，Flow的言行一向出位，早在「安心偷食」事件，港男Flow受到各界抨擊都依然堅持「憑良心說話」，更四處開火包括諷刺唐詩詠扮淑女。可惜後來將所有支持黃心穎的貼文刪除，亦沒有解釋箇中原因。

Flow後來跟楊明、黎振燁一同演《機場特謷》，期間又傳出Flow跟楊明不和，因此在社交平台力數楊明的品行，製造不少話題。

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