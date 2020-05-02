【冬蟲夏草】冬蟲夏草是蟲或是草？浸大中醫學院：生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌

▲ 冬蟲夏草是一種生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌。（經濟日報資料圖片）

冬蟲夏草種類繁多，但僅有冬蟲夏草菌侵襲進入蝙蝠蛾幼蟲的體內生長而形成的蟲草才有藥用價值和保健價值，才是冬蟲夏草。現在，把中藥冬蟲夏草稱為「蟲草」是很不確切的。在一些商場或民間的場合，很多人會故意將冬蟲夏草身上的雜菌、其他蟲草、其他蟲草無性型菌種的製品等等，都說成是冬蟲夏草，其實都不是冬蟲夏草。

冬蟲夏草係蟲定係草？

準確的說冬蟲夏草是植物冬蟲夏草菌的子座和動物蝙蝠蛾幼蟲的屍體的結合而形成的。在冬天，蟲草真菌的菌絲進入泥土中的蝙蝠蛾幼蟲的身體中，菌絲成長充滿蟲體後，蟲體死亡。在夏天，從幼蟲的體內生長出草頭，草頭就是子座。

冬蟲夏草的「蟲」，實際上是幼蟲的死亡屍體的殼，冬蟲夏草 的「草」，就是蟲草真菌生長出來的子座，也叫草頭，比蟲體細且長，表面為黃褐色，但它不是草，是一個真菌。冬蟲夏草可以說不是蟲，也不是草，是一種生長在蝙蝠蛾幼蟲體內的蟲草菌，經過生長形成的複合體。

冬蟲夏草是全長約 9 至 12 厘米。蟲體外表粗糙，呈深黃色，粗約為 0.4 至 0.7 厘米，長約為 3 至 6 厘米。腹部長有 8 對足，有4對比較明顯，長在中間；背部一般有橫皺紋。蟲體的斷面呈白色，略微發黃，周邊是深黃色，內心充實。幼蟲的頭部是冬蟲夏草菌的子囊菌的子座，微臭，味淡，呈圓柱形，彎曲，上部略微大。外面是灰褐色或黑褐色，直徑為0.3厘米左右，長度約為4至8厘米。中間是空的，呈白色。

冬蟲夏草係幾咁難得？

冬蟲夏草主要生長在高寒地帶，氣溫為11℃以下，主要產區有三個，即青海省、四川省、雲南省，其中以青藏高原產量最大。

冬蟲夏草寄主蝙蝠蛾是一種耐寒的高原昆蟲，它在成蟲期時間比較短一般只有 4 至 12天，而它在幼蟲期的時間比較長，大約有680 至900 天。蟲草菌發散出的孢子，如果找不到寄主吸取養分，一般有大約 40 天的壽命。蟲草菌孢子從蟲草菌發散出去後，隨着風四處飄散，只有很小的一部分，跟着雨水浸入土裏，再找到寄主蝙蝠蛾的幼蟲，從而得到養分，得到生命。大部分找不到寄主就死亡了。

一般在秋末冬初的時候，蟲草菌孢子找到寄主蝙蝠蛾的幼蟲，進入幼蟲體內，大約經過一個多月的時間，孢子經過吸收蟲體的養分發育成蟲草菌的菌核，這時候幼蟲也因為菌核的生長而死亡了，變成了屍體，成為了蟲草菌孢子的營養倉庫。就成為了「冬蟲」。

到了冬天，天氣寒冷，冬蟲夏草就開始了休眠狀態。在來年的春天，冬蟲夏草就在蟲體內繼續吸收養分，蟲草菌孢變成菌絲並生長充滿整個蟲體。一般在 5 月份的夏季，從冬蟲的頭部長出的蟲草菌絲就會破土而出，成長為真菌子座，似草一樣，就成為了「夏草」。

當吸收了營養的真菌子座成熟後，就會從菌絲頭部發散出孢子，從而開始又一次的循環。一般在孢子發散出去之前就是採收的最佳時期，藥用保健價值最高。5月到 7月，是冬蟲夏草生長最好的月份，也是採摘的最佳時間。

內容節錄自《養生上品‧冬蟲夏草》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

責任編輯：羅嘉欣