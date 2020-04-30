【新冠肺炎】美國研究瑞德西韋有效加快患者康復　許樹昌：參考價值較高

▲ 許樹昌認為美國今次的研究涉及過千病例，參考價值較高。(資料圖片)

新型冠狀病毒爆發以來，各國都積極研究有效治療的藥物，其中瑞德西韋（Remdesivir）備受關注。美國有大型臨床測試初步顯示，使用「瑞德西韋」治療新型肺炎嚴重患者，康復速度快3成。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，該研究涉及過千病例，參考價值高。

許樹昌引述研究指，美國初步研究發現，服用「瑞德西韋」的患者住院日數可縮短至11天，死亡率是8%；但若以安慰劑治療，死亡率達11.6%，住院日數要15天；美方下月會公布全面數據，如數據理想，「瑞德西韋」則可成為治療新型冠狀病毒的主要藥物。

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不過，國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）發表了在中國武漢進行的「瑞德西韋」試驗結果，顯示「瑞德西韋」對重症患者無顯著療效，既沒有加快康復速度，也未降低病死率。對於各地研究結論各有不同，許樹昌認為美國有關研究涉及過千病例，因此參考價值比較高。

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責任編輯：蘇文軒