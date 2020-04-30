瑪麗醫院61歲男病人感染大鼠戊型肝炎　感染源頭未明

▲ 患者居於南區，其家居接觸者沒有在住所發現鼠隻或其排泄物。 （資料圖片）

衞生防護中心今日（30日）正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，並呼籲市民保持良好個人、食物和環境衞生，以預防感染戊型肝炎。

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個案涉及一名61歲男子，他因長期病患於4月7日入住瑪麗醫院接受治療，4月12日出現肝功能異常，病人情況好轉，昨日（29日）已轉往東華醫院接受康復治療。病人的血液樣本經檢測後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。



病人居於南區，其家居接觸者沒有在住所發現鼠隻或其排泄物，於潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。

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中心表示根據現有的流行病學資料，暫未能確定有關感染的源頭及途徑，有關調查仍在進行中，已將個案通報食物環境衞生署的防治蟲鼠事務諮詢組，以視乎情況及需要進行防治鼠患工作和調查。

目前人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物。而一般導致人類感染的戊型肝炎病毒則主要是透過糞口途徑傳播。

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記者：伍瑋瑋