【黎振燁出軌】偷食事件後首現身認錯斷霧水緣　懷孕妻顧念舊情終原諒黎振燁偷食

▲ 黎振燁坦言已沒朱智賢聯絡。

黎振燁偷食事件後終首度現身！日前黎振燁朱智賢偷食蛋糕被揭出軌，轟動全城。周三朱智賢偕同「誹聞男友」謝東閔舉行記招，朱智賢灑淚認錯，卻未向受害者黎太道歉。黎振燁潛多日，昨日早上終偕同懷胎八月妻子，在黃大仙寓所現身見傳媒，黎振燁並表獲太太原諒，並決定跟朱智賢斷絕關係。

周三本有消臮指TVB原安排黎振燁跟太太亮相，為出軌解畫，但傳黎太拒做大龍鳳而未有出席，但事件原來另有版本。

昨日早上黎振燁拖著懷孕太太離開黃大仙寓所，被等候在樓下的傳媒拍攝。同穿上黑色衣服的夫婦，亦大方跟傳媒表示現時狀況。

黎振燁全程為太太孭著大型行李袋，並細心伴著太太，似表現出好老公形象，但看來兩夫婦已和好如初。

黎太太亦向傳媒首度開腔，稱知道丈夫發生這些事，當然會生氣，但念著他們快有小朋友，以及顧念多年感情，故決定原諒丈夫。黎太並希望TVB可以給到丈夫機會，讓他有工作。

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▲ 黎太顧念舊情，終原諒箻振燁。

被問到朱智賢在記者會上沒有向她道歉，黎太表示：「道不道歉都不緊要，我都擔心她情況，希望她快些沒事！」

至於黎振燁，就表示自被揭發幽會後沒有跟朱智賢聯絡，前日因太太不舒服，他要照顧妻子，故沒有看朱智賢跟謝東閔記招，他更口快表示這段霧水緣只維持了數星期。

黎振燁向傳媒懺悔道：「說到底是我不對，不應給自己藉口，現在最重要是太太心情及身體狀況，但相信自己都有一段很長的休息時間。」言下之意似暗示在TVB工作已全面暫停。

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他跟朱智賢拍攝《食腦喪B》而搭上，被問到會否不能抽離角色，黎振燁表示不會，並堅持會做回幾星期前真正的自己。」

黎振燁坦言一人做事一人當，不能當沒事發生過，只想給時間太太，希望她可以消化事件，感到釋懷後原諒自己，他會用行動去作出証明，並指有些事情發生一次就夠，一次都嫌多。

黎振燁最後希望傳媒可以不再騷擾太太，讓她有喘息空間去生育，他亦透露妻子懷著兒子。