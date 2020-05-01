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【朱智賢出軌】黎振燁自稱一向不喜歡聯絡女同事　謝東閔點名鬧爆：講大話

娛樂 10:33 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

謝東閔點名鬧爆黎振燁。

謝東閔點名鬧爆黎振燁！朱智賢與黎振燁偷情事件爆出後，朱智賢在周三（4月29日）在男朋友謝東閔一同開記招交代事件及公開道歉，之後朱智賢再在謝東閔陪同下接受《東張西望》訪問。

至於一直「潛水」的黎振燁在昨日（4月30日）攜妻外出產檢，被傳媒「撞見」接受訪問，稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣，並表示自己一向不喜歡聯絡女同事，似暗示在今次出軌事件，並不是他採取主動。

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謝東閔凌晨在個人IG發文鬧黎振燁。（取自謝東閔IG）

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謝東閔鬧黎振燁

此報道一出，朱智賢男友謝東閔即在凌晨於IG發文，寫道：「點解一個人用完謊言巧語之後還可以出來講大話#黎振燁」。

他開名鬧爆黎振燁，此文一出獲大批網民支持，包括袁偉豪亦有畀like。不過，謝東閔將此帖文除去留言功能。

謝東閔陪朱智賢出席記招。（黃建輝 攝）

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其實謝東閔之前陪朱智賢現身記招時，自責因為自己「太忙而疏忽咗對方」，有網民覺得他是處處維護女友的暖男，可是亦有人覺得他「被派帽」卻表現太懦弱。

而他在記招舉行後，在個人IG上載一張電影《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa）劇照，並引入戲中Rocky經典對白：「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward。(重點不在打擊力量有多重，而是在於你可以承受多重的打擊後，仍繼續向前挺進。）似在自勉也鼓勵朱智賢。

今次他點名鬧黎振燁，亦一洗之前的懦弱形象。

撰文 : TOPick柴犬出動

謝東閔 黎振燁 朱智賢 出軌 TVB 演員 娛樂人物職業

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