【朱智賢出軌】黎振燁自稱一向不喜歡聯絡女同事　謝東閔點名鬧爆：講大話

謝東閔點名鬧爆黎振燁!朱智賢與黎振燁偷情事件爆出後,朱智賢在周三(4月29日)在男朋友謝東閔一同開記招交代事件及公開道歉,之後朱智賢再在謝東閔陪同下接受《東張西望》訪問。

至於一直「潛水」的黎振燁在昨日(4月30日)攜妻外出產檢,被傳媒「撞見」接受訪問,稱與朱智賢只屬發生了幾個星期的霧水緣,並表示自己一向不喜歡聯絡女同事,似暗示在今次出軌事件,並不是他採取主動。

▲ 謝東閔凌晨在個人IG發文鬧黎振燁。(取自謝東閔IG)

謝東閔鬧黎振燁

此報道一出,朱智賢男友謝東閔即在凌晨於IG發文,寫道:「點解一個人用完謊言巧語之後還可以出來講大話#黎振燁」。

他開名鬧爆黎振燁,此文一出獲大批網民支持,包括袁偉豪亦有畀like。不過,謝東閔將此帖文除去留言功能。

▲ 謝東閔陪朱智賢出席記招。(黃建輝 攝)

其實謝東閔之前陪朱智賢現身記招時,自責因為自己「太忙而疏忽咗對方」,有網民覺得他是處處維護女友的暖男,可是亦有人覺得他「被派帽」卻表現太懦弱。

而他在記招舉行後,在個人IG上載一張電影《洛奇:拳王再臨》(Rocky Balboa)劇照,並引入戲中Rocky經典對白:「It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward。(重點不在打擊力量有多重,而是在於你可以承受多重的打擊後,仍繼續向前挺進。)似在自勉也鼓勵朱智賢。

今次他點名鬧黎振燁,亦一洗之前的懦弱形象。