【恐怖外傭】鎖僱主幼子入廁所放恐怖音樂虐打大女　外傭被炒後死心不息恐嚇全家

▲ 本港有外傭虐打僱主的子女，港媽怒炒外傭，未外傭仍死心不息恐嚇僱主全家。

不少港人因外出工作需聘請外傭照顧家中長者或子女，惟不時用家長於社交網站分享不幸遇上惡頂外傭，不但沒有幫上忙，更越幫越忙，甚至出現虐待家人。近日，有港媽指家中外傭出手虐打子女，被解僱後更每天發短信恐嚇港媽全家，出言滋擾，「唔請返我，你一家會後悔」。港媽為免再出現下一個受害者，決定於網上揭發外傭的惡頂罪狀，希望其他僱主不要聘請她。

一名港媽近日在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，指她首次聘請外傭，但外傭在受聘期間多次虐打其子女，港媽難頂惡行，決定報警並解僱外傭。從相片可見，港媽大女的頸部有多處損傷，腹部更有瘀傷，而幼子的額頭有一道已經結痂的傷痕，

細仔俾佢困住廁所電話開YouTube播恐怖音樂。大女去到醫院話比醫生聽以前有其他嘢，如打手板、彈咀......

外傭以父親入院求情

事件被揭發後，外傭向港媽求情指其爸爸因病被送入菲律賓的醫院治療，港媽一時心軟與外傭簽訂一張「永遠不可再到香港打工」的文件，便讓外傭離港回到菲律賓。

離開後每天發短信恐嚇全家

原本以為外傭離開全家便減少一個煩惱，沒想到這才是噩夢的開始。外傭自今年3月23日離港之後，每日透過WhatsApp發訊息給港媽兩夫婦及家中兩老騷擾，而一個月後更開始騷擾大女，要求港媽再次聘用她。然而，外傭最近一反哀求常態，不時向港媽發送子女的相片，出言恐嚇，

唔請返我，你一家會後悔。

港媽最後決定將外傭的惡行於Facebook公諸於世，她預料外傭會再次來港工作，呼籲其他僱主選擇外傭時千萬要小心。

網民：外傭行為好恐怖

網民看畢帖文紛紛留言批評外傭恐怖，「傷害小朋友不能原諒」、「太恐怖了，枉佢仲好意思煩你」及「打我小朋友，我同佢死過」。不過，有不少網民批評港媽太仁慈，「姑息養奸，我地做父母做大人，一定要保護到小朋友，就算無奈阻止唔到件事發生，都要事後為小朋友取回公道」，鼓勵她諮詢法律意見，聯絡警方處理案件。

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責任編輯︰王明芳