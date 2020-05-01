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【新冠肺炎】許樹昌：本港臨床研究顯示患者接受瑞德西韋治療退燒較快

社會 10:44 2020/05/01

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中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示初步顯示病人接受「瑞德西韋」治療退燒更快。(資料圖片)

新型冠狀病毒爆發以來，全球多地正積極研究有效治療的藥物，當中瑞德西韋（Remdesivir）備受關注。美國有大型臨床研究初步顯示，使用「瑞德西韋」治療新型肺炎嚴重患者，康復速度快3成；醫學期刊《刺針》（The Lancet）同日刊登一份內地研究，顯示「瑞德西韋」在加快康復或降低死亡率上均沒顯著效果。中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，本港臨床研究發現患者接受瑞德西韋治療後退燒較快。

【新冠肺炎】美國研究瑞德西韋有效加快患者康復　許樹昌：參考價值較高

許樹昌今（1日）早接受電台訪問時指，美國的大型臨床研究招募了1063人，在統計學上較先前在醫學期刊《刺針》發表的武漢研究更有意義，而美國研究更發現「瑞德西韋」可以縮短病人康復時間縮短4天，留院11天就可以出院；而8%死亡率亦較對照組的11%為低，顯示藥物有成效，更詳細的分析相信於今月內會發布。

他續指，本港亦有招募30多個新型肺炎病例，參與藥廠有關瑞德西韋的研究，威爾斯醫院的患者佔15個，結果發現病人在用瑞德西韋的療效後退燒較快；病人分別接受治療5日與10日，但兩組人在死亡率、出院率及康復率無有分別，不過約一成使用「瑞德西韋」的病人，用藥後會出現作嘔等副作用，3至7%的人肝酵素會上升，部份人需要中途停藥。

【美國臨床測試】藥物「瑞德西韋」加快新冠患者康復　用藥者平均在11天內康復

他又提到由於其總藥廠在美國，如果最後的研究結果發現有效，而「瑞德西韋」變成主打藥，可能需要外判公司協助生產才可提供足夠藥物予其他地方；但由於「瑞德西韋」仍未注冊及上市，因此未知其成本所需。

本港至昨日已錄得連續五天「零確診」，許樹昌表示理解市民在勞動節長假期間希望外出，但提醒市民要佩戴外科口罩，保持個人衞生，否則無病徵而帶有病毒的隱形患者，可能會傳播病毒。

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責任編輯：郭詩詩

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