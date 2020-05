【星二代】光希貼童年照為心美慶生　木村拓哉晒激罕工藤靜香陀B照

拓哉與工藤靜香的大女木村心美,今月3月正式出道,與妹妹木村光希一樣被喻為「最強星二代」。今日(5月1日)是木村心美的19歲生日,爸爸木村拓哉及妹妹光希,就先後在社交平台哂出不同的珍藏照,齊賀心美19歲生日!

心美與光希一向感情要好,不時在社交平台上哂兩姊妹的合照,工作時又會互相探班,早前又一起在家為媽媽靜香50歲生日整蛋糕。

▲ 長大後的心美與光希依然感情要好。(Instagram圖片)

木村一家賀心美生日

心美在個人Instagram一連發出數則限時動態祝家姐生日快樂,並貼出不少心美的可愛童年照。她在帖子上寫道:

Happy birthday to the best sister, my best friend and to the most beautiful person in the world. Love you limitlessly with all my heart!