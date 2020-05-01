【星二代】光希貼童年照為心美慶生　木村拓哉晒激罕工藤靜香陀B照

▲ 木村心美（Cocomi）19歲生日。

拓哉與工藤靜香的大女木村心美，今月3月正式出道，與妹妹木村光希一樣被喻為「最強星二代」。今日（5月1日）是木村心美的19歲生日，爸爸木村拓哉及妹妹光希，就先後在社交平台哂出不同的珍藏照，齊賀心美19歲生日！

心美與光希一向感情要好，不時在社交平台上哂兩姊妹的合照，工作時又會互相探班，早前又一起在家為媽媽靜香50歲生日整蛋糕。

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▲ 長大後的心美與光希依然感情要好。（Instagram圖片）

木村一家賀心美生日

心美在個人Instagram一連發出數則限時動態祝家姐生日快樂，並貼出不少心美的可愛童年照。她在帖子上寫道：

Happy birthday to the best sister, my best friend and to the most beautiful person in the world. Love you limitlessly with all my heart!

她的大意指：「祝我最好的姊姊、我最好的朋友，與世上最美的人生日快樂！愛你！」

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▲ 小時候的心美與光希非常可愛。（Instagram圖片）

而心美亦發帖道，大意指：「今天5月1日我滿19歲，謝謝大家的留言，我是如此高興及不知所措，我感到非常快樂。」

心美亦貼出與妹妹小時候的反白眼照片，並重新演繹一次。她又貼上小短片，由童年的心美向大家送上感激之吻，非常可愛！

而身為爸爸的木村拓哉就貼出老婆靜香正懷有光希的舊照，當時心美正在親吻媽媽的孕肚，有網民就指：「這張照片有拓最深愛的三位女人」，非常溫馨。

▲ 工藤靜香懷有木村光希。（微博圖片）

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心美音樂詣藝高

木村心美今年3月以藝名Cocomi正式出道，並即登上日本知名雜誌「Vogue Japan」的5月刊封面，同時擔任Dior的日本品牌大使。

▲ 心美與光希被喻為「最強星二代」。（Instagram圖片）

現年19歲的心美操流利的日文、英文及法文，而在父母的悉心栽培下，從3歲起學習提琴，11歲學吹長笛，小學已在音樂公開賽獲獎，並曾參加全日本學生音樂大賽的長笛公開賽，極富音樂天分。

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