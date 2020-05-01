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【防疫抗疫基金】元創方107個租戶獲寛免租金及費用　涉2500萬元

社會 11:01 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

政府為元創方租戶提供財政支援涉2500萬元。（資料圖片）

政府在第二輪「防疫抗疫基金」為元創方提供的2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（1日）起至今年年底的租金及費用。

【第二輪防疫抗疫基金】美容院、按摩院及派對房間資助計劃　料五月上旬接受申請

元創方絕大部分從事創意產業相關業務的租戶，將獲豁免全部租金及費用，而其他租戶則可獲四分三的租金及費用寬減，共有107個租戶受惠。

商務及經濟發展局發言人表示，受到2019冠狀病毒病疫情影響，元創方多個創意活動因而取消，令訪客銳減，為租戶帶來前所未有的經營壓力。有關財政援助可幫助租戶度過這段困難時刻。

【第二輪防疫抗疫基金】健身業界批防疫基金補貼不足　倡政府代付員工8成薪金

此外，政府在「防疫抗疫基金」下亦為電影院提供支援，向在3月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供一筆過資助。資助款額為每所電影院每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。創意香港在昨日（30日）截止申請前已收到及完成處理所有合資格院商（合共營運59間電影院）的申請，預計可於未來2星期內發放資助。

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責任編輯：郭詩詩

發展局 創意產業 商務及經濟發展局 防疫抗疫基金 冠狀病毒

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