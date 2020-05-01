【神秘病毒】內地11個省爆甲殼類病毒死亡率8成　日本媒體：不排除突變傳人

▲ 內地近日傳出受一種神秘甲殼類病毒侵襲，具高度傳染性，死亡率達8成。

新冠肺炎疫情持續，內地近日卻傳出受另一種神秘病毒侵襲，這種病毒具高度傳染性，在蝦、蟹等甲殼類動物之間廣泛傳播，死亡率高達8成，暫時未有藥物可治療，並不排除病毒會變異，傳染給人類。

根據日本媒體《周刊郵報》，神秘病毒名為「十足目彩虹病毒」，在2013至2018年5年間，先後令中國白蝦產量減少達30萬噸。報道引述《中國漁業年鑑》，指病毒最早是在2014年12月，被中國水產科學院研究員在浙江省白蝦養殖場發現。

未知會否傳染人類

隨後病毒蔓延至內地多個省市，涉及省分多達11省，內地雜誌《水產前沿》亦有報道指華南地區病蝦問題嚴重，廣東珠三角、汕尾、饒平、福建等地蝦場出現大批病蝦，發病率為6成，而死亡率則高達8成。

當蝦感染病毒時，顏色會開始變紅，蝦殼會變軟，並沉入水中，病毒傳播速度非常快，當出現這種症狀後的數天內，就會擴散到整個養殖池塘，殺死池中所有蝦。由於至今仍未找出解決辦法，病毒出現原因及傳播方式亦未明，一旦確定受感染，就需要迅速清理池塘，阻止病毒擴散。至於病毒會否傳染給人類，目前仍未確定。

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責任編輯：羅嘉欣