【十八年後的終極告白】尹詩沛認屍痛哭再崩塌喊爆　曾缺信心幸獲何遠東譚俊彥鼓勵

▲ 尹詩沛在《十八年後的終極告白》演出超班。

尹詩沛在《十八年後的終極告白》再爆超班演技，獲觀眾激讚！尹詩沛在《十八年後的終極告白》每次出場都成為觀眾焦點，她所演的「霸氣豬肉婆」趙玉娣表面經常鬧老公Tiger（杜大偉飾），實際深愛丈夫，獲觀眾同情。

其實尹詩沛在劇中初出場於茶樓的「以一敵眾」戲已十分搶鏡，昨晚（5月1日）《十八年後的終極告白》內，她演的阿娣認屍時由不接受丈夫已死，到悲痛欲絕，繼而在豬肉檔大發雷霆至崩塌爆喊，交出多層次演繹，十分出色，再騷出眾演技。

尹詩沛接受TOPick專訪，分享拍《十八年後的終極告白》時的點滴。

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▲ 趙玉娣（尹詩沛飾）很擔心Tiger（杜大偉飾）。（TVB截圖）

尹詩沛難忘到殮房認屍

她指出趙玉娣於劇集內的戲份很集中：「劇中的每場戲都有個重要的訊息帶到之後牽連的事情上，所有每場戲都令人難忘。不過，最難忘的是老公死之後的戲，我要到殮房認屍，之後到豬肉檔內沉溺於不開心的情緒內，之後再於豬肉檔內發癲，鬧爆他們每一個。」

趙玉娣於殮房認屍的一場戲叫人難忘，尹詩沛謂：「其實需要喊對我來說會造成心理壓力，但拍畢《十八年後的終極告白》後，相信日後拍攝喊戲或需要運用更深入的情緒時，我都不會再有壓力及不再害怕，這是我演技上的一個轉捩點。」

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▲ 尹詩沛感激何遠東和譚俊彥鼓勵她。（尹詩沛IG圖片）

尹詩沛曾懷疑自己

她曾自我質疑：「拍這部戲是很舒服的，特別要多謝何遠東和譚俊彥，因為收到劇本時曾覺得自己未必有能力去處理這個角色。那時的我會懷疑自己以及失掉信心，幸得他們鼓勵我，教導我如何去放開及感受這個角色，以及如何融入變成豬肉婆，他們幫了我很多並教了我很多竅門。」

她續指：「這套劇的導演Wilson幫了我很多，鼓勵我用更多內心更深層、更Dark的感受出來演。導演每次都不會摧逼我，給很多時間去預備及帶我入戲。導演Wilson、Calvin與我都是大家看着大家長大，我們都是好朋友，很想多謝他們。」

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▲ 尹詩沛覺得與杜大偉合演夫婦很舒服。（尹詩沛IG圖片）

尹詩沛罵杜大偉源自關心

這次與杜大偉合演一對夫婦，尹詩沛說：「與杜大偉演夫婦的感覺很舒服，因為本已認識他，一開始便拍攝在豬肉檔的場口，基本上換了裝束在檔口內便已入戲。他演的小男人，我可以長期無間斷地罵他，罵得來火花很Sweet，一個願打一個願捱，對他的惡形惡相其實是種關心來的。」

尹詩沛形容趙玉娣是一個很直接的人：「既厚面皮且不知醜，是一個很簡單的人。她從小到大都跟爸爸在豬肉檔內成長，會有很貼地的基因，為人頭腦簡單及比較直接，所做的事都是為了家庭和老公。」

▲ 尹詩沛在《十八年後的終極告白》演技大爆發。（TVB截圖）

尹詩沛憶述：「演阿娣最大的挑戰就是她長期說話都很大聲，拍攝時會喉嚨痛，每次出場都是大大聲聲、聲大夾惡，她很惡的，我也怕會嚇到人。」

她分享鏡頭背後的趣事：「豬肉檔是實景拍攝的，衛生環境可能有點不乾淨，但也會去忍受它。有次Roll機後，本來鏡頭的焦點是在我身上，怎知因為一隻曱甴走在前面以致對焦的目標變成了那隻曱甴。現場也有很多小強、米奇老鼠......但大家拍攝得很開心，完成後更有滿足感和成功感。」

▲ 尹詩沛的霸氣演出大獲好評。（《十八年後的終極告白》劇照）

尹詩沛演得又唱得

2010年，尹詩沛參加第24期TVB藝員訓練班畢業入行，身材出眾的她出道後經常飾演賣弄姿色的角色。

她於2015年為李思捷主持的節目《今晚睇李》「Palwerful Band」擔任和音，唱功了得的她令觀眾留下印象。

其後，尹詩沛轉回當演員，先後於《不懂撒嬌的女人》、《再創世紀》、《她她她的少女時代》及《金宵大廈》內的演出備受觸目。

記者：梁樂欣

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