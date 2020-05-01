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【HBO華語劇】台灣建築地盤實地拍攝《做工的人》 《我們與惡的距離》製作班底炮製荒誕喜劇

娛樂 12:19 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

《做工的人》是一齣在台灣地盤實地取景，以地盤工友為主要人物的劇集。（HBO提供）

繼《通靈少女》、《我們與惡的距離》後，HBO Asia再度推出台灣原創劇集。新劇《做工的人》改編自同名暢銷小說的，講述地盤工友發橫財夢的故事，反映基層人士的生活困境，笑中有淚。此劇既是《我們與惡的距離》製作人的新作，也是首齣在台灣地盤實地拍攝的劇集。

去年橫掃6項金鐘獎的社會寫實劇《我們與惡的距離》堪稱台劇的一個高峰，今年這劇的製作團隊的新作《做工的人》，則開創另一新題材，是首齣進駐台灣大型工地實景拍攝的劇集，而主角就是一群地盤工友。

一場大雨，令一隻野生鱷魚衝進了地盤，又再次觸發阿祈（右1）想出發達大計。（HBO提供）

改編自台灣暢銷書《做工的人》，作者林立青曾擔任地盤管工，觀察到底層之下有底層，剝削之中有剝削的實況。

花兩個月遍尋台灣地盤實景

大慕影藝的製作人林昱伶（《我們與惡的距離》製作人）覺得書中描繪的人物呈現了某個真實社會的縮影，於是決定改編，之後花了兩個月遍尋合適拍攝的地盤，每天拍攝時又要面對安全問題，挑戰不少。

昌哥為了希望有朝一天能供女兒出國留學，終日發橫財夢。（HBO提供）

全劇共6集，劇情描述鐵工兄弟阿祈（李銘順飾演）、昌哥（游安順飾演）和負責開挖泥車的阿全（薛仕凌飾演），這個懷抱發財夢的好友三人組，跟同樣在地盤工作的昌嫂（苗可麗飾演）以及阿祈弟弟阿欽（柯叔元飾演），經常想出各種荒謬搞笑的發財大計。

如有一天，阿祈突然異想天開想跟一名泰國商人購買神像，同時建造寺廟，並透過捐獻來發財。當建寺廟計劃落空後，阿祈只好努力工作以支付父親的醫藥費。

翌天，一場大雨，一隻野生鱷魚衝進了工地，阿祈決定將鱷魚飼養起來，等到長大後再將其皮革拿去賣錢。因此，大夥兒將鱷魚藏在工地裡，並喝酒慶祝天外飛來之財。

昌嫂與昌哥在同一個工地工作，她要負責照顧好地盤工人，同時協助工地主管。(HBO 提供）

地盤工友橫財夢

其實這些發財夢想正反映著這群人面對的各種困境，如阿祈是家中唯一的經濟支柱，要供養十多歲的兒子、妻子，和中風父親。昌哥昌嫂則渴望能賺錢供女兒到外國留學。

他們雖然有著各種人生難題，但他們仍努力用自己的方式活著，只是再樂觀，如果一直事與願違，他們又能怎樣撐下去？

INFO
《做工的人》（共6集）
5月10日晚上9時HBO GO播出首2集，之後每星期同一時間播出1集。

記者：胡慧雯

HBO 建造 台灣 電視劇 演員 娛樂行業

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