【新冠肺炎】何栢良：本地28日「零感染」見曙光　病毒傳染力強防疫措施不可鬆懈

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良呼籲市民防疫措施不可鬆懈。（資料圖片）

新冠肺炎疫情緩和，本港連續5天「零感染」以及多日未有本地感染新冠肺炎個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，雖然已多日無本地感染，但距離28日本地「零感染」仍有一段時間，呼籲市民的防疫措施不可鬆懈。

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何栢良今早在電台節目中指出，全球已有超過35,000名醫護感染新冠肺炎，以意大利為例，當中有 153名醫護因此而死亡，但 港府未有將新冠肺炎如「沙士」一樣列作職業病是 冥頑不靈。

他又指出，政府的防疫措施中將11個場所，如健身室、美容院及酒吧等暫停關閉，證明這類場所屬於高危，其員工亦應視作為高風險工作，當局亦應主動巡查高危場所的經營者，有否向員工提供足夠保障裝備，而將新冠肺炎 列為職業病，可保障員工在工作間受感疫可得到賠償。

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昨日由專機從巴基斯坦接返港的319名乘客，已被送往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫， 何栢良認為他們需在 檢疫期間兩次接受新冠病毒測試才會比較安心，認為最好不要「臨尾香」， 本地28日零感染的方向已見曙光，但由於病毒傳染力強， 防疫措施要做得更嚴謹，呼籲市民在幾天長假期外出期間，要佩戴口罩及注意個人衞生。

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責任編輯：郭詩詩