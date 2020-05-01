【美國疫情】紐約殯儀館外貨車流血水傳惡臭　揭發100具遺體堆積數星期腐爛發臭

▲ 紐約殯儀館外貨車傳出屍臭味，揭100具遺體堆積數星期等待火化。

新冠肺炎疫情持續，死亡人數不斷增加的情況下，殯儀館不堪負荷是意料之內的。美國紐約一間殯儀館外，兩輛停泊在附近的貨車於4月29日被鄰居投訴傳出惡臭味，並且有液體滲出，報警後才揭發原來因為殯儀館不堪負荷，租借了一些沒有冷凍設備的貨車存放遺體，但殯儀館不堪負荷，導致遺體腐爛並發出臭味。

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綜合外媒報道，紐約有市民聞到停泊在殯儀館外的貨車傳出惡臭，又從車尾發現流出不明液體因而打電話報警。經調查，才揭發原來是殯儀館租用了一些普通、沒有冷凍功能的貨車暫放遺體。據悉，2架貨車各存放了50具遺體，遺體已被放置了超過7日開始腐爛。殯儀館解釋是因為冷凍櫃失靈，但有員工則指無地方存放屍體，只能先放貨車。

有匿名官員透露，除了這2架貨車，殯儀館亦租用了2架冷凍貨車放滿屍體。殯儀館員工指，原來這些遺體要被送去火葬，但最後沒有人來載走。

目前仍未清楚那些遺體有多少是死於新冠肺炎，不過有鄰居表示，這1個月已不斷目睹有人搬運遺體至貨車，而且都是放在屍袋內而不是棺材，亦有鄰居指星期二見到有人搬走遺體，殯儀館內地板放滿遺體，有些遺體搬出時有血滴下，工作人員沒戴口罩和手套。

針對事件，紐約州長Andrew Cuomo表示殯儀館明顯處理不當，而紐約衛生局亦會調查事件。

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責任編輯：王俊賢