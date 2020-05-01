【疫境求生】航班大減無奈放無薪假　機師駕電單車送外賣：人生無常要抓緊出路

▲ 泰國航空界員工遭大幅減薪及被逼放無薪假，一名36歲機師駕電單車送外賣維生。

新冠肺炎疫情影響各國，旅遊業、航空業大受打擊。國際勞工組織本周三（29日）警告，疫情意味著全球有16億非正規就業勞動人口（約佔一半勞工力）的生計會面臨威脅。在逆境中，泰國有機師自組車隊送外賣，也有飛機維修員為人洗冷氣，以維持生計。

據美聯社報道，3月下旬起，泰國航空界員工遭大幅減薪及被逼放無薪假。為賺取金錢，泰國有200名休假員工自組電單車車隊送外賣。一個月前，36歲的機師Kritee Youngfuengmont仍在駕駛飛機，現在已改為駕駛電單車送外賣、文件甚至咖啡，每天約賺取1,500泰銖（約360港元）。由於要償還債務，最終他能獲取的薪酬只有一半。

不過，他表示：

人生無常，意外隨時發生。你可能正在享受好日子，但突然間卻會變得崩潰。當事情發生了，你要搞清楚你要放棄，或是為此奮鬥，並抓緊讓你找到出路的機會。

由機師成為外賣員的經歷，引起了傳媒關注。但該車隊其中一名管理人員Thanun Khantatatbumroong表示：

我認為民眾都把我們想像為一群極成功及擁有令人嚮往職業的人。但大家都忘記了我們只是個普通人，與所有人一樣，也有要承擔的責任及開支。

飛機維修員洗冷氣維生

此外，有3名飛機維修員組成團隊，上周在曼谷郊區為住戶清洗冷氣。當工作陷入困境，他們決定運用自己的技能，花1萬泰銖（約2,300港元）購買高壓水槍、梯子、清潔用品等，更以低於市價的費用每天為人清洗冷氣。

一名育有兩名孩子的32歲父親Chutiphong Sodvilai表示，目前目前的收入只是以往的10%。但他說：

每個人都必須調整自己，除了自己，我們不能改變任何東西。我必須工作，照顧好自己和家人，才可以波過這場危機。

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責任編輯：王俊賢