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【十八年後的終極告白】杜大偉曾懶散暴肥陷事業低谷　前輩訓斥後減40磅成功翻身

娛樂 12:15 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

杜大偉靠一位前輩訓斥而捱過低潮。

《十八年後的終極告白》Tiger施文虎（杜大偉飾）愛妻又畏妻，而杜大偉為飾演Tiger，更不顧形象以禿頭Look示人，十分專業。於今晚（5月1日）播出的第10集《十八年後的終極告白》，Tiger更會遇害身亡。

入行23年的杜大偉曾是兩代兒童節目主持，當年於兒童組工作至「滑牙」，變得懶散及暴肥，導致事業陷低潮，幸獲前輩古明華訓斥而覺醒，令他決心減掉40磅，事業成功翻身的他近年憑《開心速遞》的「縮骨Peter」而令人熟悉。

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杜大偉於《十八年後的終極告白》要禿頭造型示人。（電視截圖）

杜大偉曾暴肥至180磅

1997年加入無綫藝訓班的杜大偉，年青時樣貌尚算標緻，故出道時有「小張國榮」之稱，他更曾經跟林峯、黃宗澤及楊怡等被封為「九男女」，曾獲公司力捧，可惜星運一般。

其後杜大偉被調皇兒童組，先後於《至NET小人類》和《放學ICU》擔任十一年主持，「爆騷」厲害的他收入大增，高峰期更曾一年達50萬收入。

可惜於兒童組工作期間的他慢慢「滑牙」，生活安逸兼變得懶散的他暴肥，高峰期更曾達180磅，以致參與的劇集戲分愈來愈少，令事業陷入低潮，那時他每天以酒精麻醉自己，情緒十分低落。

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杜大偉曾陷事業低潮。（經濟日報圖片）

杜大偉振作修身

在事業低滿期之際，杜大偉獲友好兼前輩古明華訓斥，令杜大偉猛然覺醒，當時古佬跟他說：「如果你是監製，覺得為什麼會搵你？搵你做一個靚仔，但你卻肥頭耷耳，找你做中佬，你的樣子又不夠老，別人很難界定你的角色。」

聽完此番話，杜大偉明白為何工作量那麼少，於是他開始努力減肥，成功減至140磅，除回復狀態外，獲派的角色亦慢慢變多。

而杜大偉近年於《愛‧回家之開心速遞》演關彼得（Peter），縮骨又愛卸膊的角色，形象鮮明令觀眾難忘，早前更獲安排跟客串的陳煒有感情線。

杜大偉跟陳煒於《開心速遞》裡有感情線。（電視截圖）

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杜大偉擁7間火鍋店

另外杜大偉曾跟傳媒透露，很感激當時還是女友的老婆陪他走過事業低谷，對他不離不棄。

此外幾年前，杜大偉跟表哥合資「倫哥私房菜」火鍋店，現在是7間火鍋店的老闆，雖然近日疫情大環境下，生意下跌。

杜大偉為7間火鍋店的老闆。

杜大偉為了繼續經營，力保員工飯碗，他與拍檔苦心研究出不少方案，例如將鎮店雞煲增設外賣服務，開拓新市場。

他曾接受TOPick訪問說：「我們齊心合力搞好個外賣服務，最先推出的是外賣海鮮火鍋，然後就推出了『無火版雞煲』。現在每天都要回舖頭幫同事包裝雞煲，跟進外賣訂單，很忙很忙，總之希望公司更多同事都有工開。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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