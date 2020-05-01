【生活智慧】毛公仔體積大過洗衣機　日本媽媽求救：如何清洗？【附3招保養】

▲ 超巨型毛公仔如何清洗，考起媽媽們。

公仔是陪伴成長的好朋友，有人喜歡可以手抱外出的毛公仔，也有人喜歡超巨型的毛公仔。日本有位媽媽卻遇上世紀難題，丈夫要求她清洗巨型毛公仔，但毛公仔的體積卻大過洗衣機，是夾硬塞入洗衣機還是另有他法？媽媽上網求救，結果引發很多人共鳴，更紛紛分享自己的清洗方法。

日本媽媽日前在twitter上發文，指丈夫想清洗巨型的兔仔毛公仔，但毛公仔的體積卻大過洗衣機，兩隻耳朵露出在洗衣機外，於是向她請教。該名人妻表示自己不知如何是好，於是上網發帖向網民求助，最後她們研究到將毛公仔上下反轉，用倒竪蔥的方式，成功洗乾淨毛公仔。

日本媽媽的遭遇意外引發網民討論，很多網民紛紛分享自己的經驗，有人指自己從不清洗，只是將毛公仔放在太陽下暴曬殺菌；有人則表示會將毛公仔用浴缸清洗再晾曬。

毛公仔應該如何保養呢？TOPick曾經訪問過兩位80後公仔醫生Raymond及Ryan，分享日常打理公仔的方法及常見問題，各位不妨參考下：

1. 日常可用毛刷拍走表面塵埃

如果公仔染塵，公仔醫生建議用毛刷輕輕拍走公仔表面的塵，但避免用毛刷梳毛，以免令公仔甩毛。

2. 陽光下晾曬已經殺菌

把公仔放在陽光、紫外線下，能夠做到基本消滅細菌的效果，但時間切忌太長，否則公仔有可能變色或脫色。

3. 高溫蒸汽清潔公仔

高溫蒸汽清潔公仔，能夠殺死塵蟎，清潔過後就不再怕鼻敏感，最理想是每年蒸汽清潔公仔一次。

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責任編輯：王俊賢