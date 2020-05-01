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【疫情悲劇】19歲媽媽疫情下停工零收入　遺下8個月大女兒輕生：我沒錢買奶粉　

親子 12:50 2020/05/01

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熱門 黎振燁 朱智賢 消委會 烹飪教煮 十八年後的終極告白 口罩防疫措施 劇情預告 停課不停學 口罩供應 抗癌新方向

新冠肺炎疫情重創泰國經濟，一名19歲年輕媽媽因而被迫停工，靠畫畫又難應付生活，最後選擇輕生。

新冠肺炎蔓延至全球，不少國家的經濟因為疫情影響導致大量國民失業，無法應付生活。泰國一名年輕媽媽是業餘藝術家，熱愛畫畫，但為了生計只好任職保安。惟受疫情被迫停工零收入，靠畫畫又難有收入，因無法養育8個月大的女兒而絕望，最終選擇自殺身亡。

綜合泰國媒體報道，19歲的年輕媽媽Plaifon熱愛畫畫，是一名業餘的藝術家，平日主要靠任職保安維持收入。但因為疫情影響，她失去工作和收入。她的家人表示，Plaifon曾向他們抱怨無法繼續供養女兒，沒想到之後就傳出她自殺身亡的消息。

畫像表示憤怒與絕望

Plaifon生前在Facebook發佈的最後帖文，上載一張手繪泰國總理巴育的畫像，及引用泰國歌手Manoj Puttan一首歌曲《遙遠》的歌詞，表示絕望與憤怒。

自我開始畫畫以來，我從來沒有看低畫畫。我每天不停畫畫，但我沒有錢為我的女兒買奶粉，每樣東西都好貴，每天畫畫12個小時結果甚麼都沒有，只能一邊畫一邊哭。

她繼續批評泰國政府，「我覺得這個政府很吝嗇，你們看過有人因為無處可去而選擇結束自己生命嗎？」

死者曾要求家人先墊支買奶粉

Plaifon的哥哥接受傳媒訪問時表示，妹妹將8個月大的女兒留在家鄉，自己到曼谷工作，每個月會寄2,500泰銖（約600港幣）至5,000泰銖（約1,200港幣）回家。但疫情後，妹妹曾表示希望哥哥先墊支買奶粉給女兒，結果4月29日凌晨收到妹妹自殺輕生的消息。

泰國的經濟受新冠肺炎重創，貧窮的民眾變得更加貧窮，日前泰國有一名婦女因無法申請5,000泰銖的疫情災民補助金，到政府部門抗議，最後吃老鼠藥自尋短見。

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責任編輯：王俊賢

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