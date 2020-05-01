【新冠肺炎】工聯會指疫情為勞動節增添躁動不安　促港府聚焦受疫情影響工友

▲ 五一勞動節因應疫情關係，工聯會多年來首次取消勞動節遊行，改為室內舉行記者會。（黃建輝攝）

今日（1日）是五一勞動節，工聯會表示，新冠肺炎疫情持續導致各行各業裁員減薪、放無薪假不斷湧現，批評港府兩輪抗疫基金仍未能為處於水深火熱的打工仔提供即時及直接的援助。該會要求港府盡快發放失業現金津貼、設立緊急失業援助金及推出多元職業培訓等。

因應疫情關係，工聯會今日首次取消勞動節遊行，改為室內舉行記者會。該會指，本年初新冠肺炎持續，香港勞工市場飽受摧殘。最新失業與開工不足率分別為4.2%及2.1%，疫情未過，本港前途迷茫，打工仔處於水深火熱，為五一勞動節增添躁動和不安。工聯會理事長黃國表示，失業人士是社會上最需要被關顧的群體，惟港府推行的保就業計劃並無保收入及失業人士，他認為港府應負起社會領導者角色，幫助失業人士解燃眉之急，以保障民生。

有工友提到自己並無受惠於港府的抗疫基金。黃小姐是一名演藝化妝師，同時是一位自僱人士。她表示，港府推出的第二輪抗疫基金雖然對自僱人士有資助，但申請條件需要有強積金供款證明，「我們這個行業沒有固力收入，只是好天斬埋落雨柴，又怎會有固定供款」，她指，由去年社會運動開始不少演藝活動被逼取消，行業收入大減，再加上疫情已是「零收入」。

王小姐又指，本港勞動人口逾300萬人，惟兩輪抗疫基本只涵蓋200多萬人，即約有100萬人被遺忘，她質疑其他行業包括飲食、旅遊等均有受惠，自己行業卻沒有，盼港府能顧念被遺忘的人。

▲ 王小姐指，自己並無受惠於港府的防疫抗疫基金。（黃建輝攝）

另一工友鍾先生從事運輸業，是一名貨車司機。他亦指，自己現時收入較去年同期下跌7成，影響嚴重，「去年4月營業額日均千元，惟今年4月只有300多元」。他指的士及小巴司機均受惠於抗疫基金，「大家都是司機，我們送貨的卻完全無人理會」。

工聯會促港府加推第三輪抗疫基金，支援前兩輪未有受惠的打工仔；盡快向失業人士發放9000元失業現金津貼，最長為期6個月；設立緊急失業援助金，而非依賴綜援制度；又促政府盡快將新冠肺炎列為職業病，以保障僱員權益。

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記者：洪芷晴