【背妻出軌】黎振燁是黎太初戀情人　甘捱窮支持丈夫追夢卻遭無情背叛

▲ 黎太對黎振燁不離不棄逾15年。

黎振燁與朱智賢日前先被踢爆車廂中偷食蛋糕，後再被指男方曾撇下孕妻陪女方睇醫生，背妻出軌一事哄動全城。日前朱智賢率先與「緋聞男友」謝東閔開記招交代事件，但就未有向黎太道歉。本有傳黎振燁亦會帶同太太出席當日記者會，後因黎太拒做大龍鳳，而令黎振燁未有到場。

昨日（4月30日），黎振燁亦終現身，被媒體「遇到」他陪懷孕8個月的太太產檢，黎振燁受訪指會與朱智賢斬斷霧水情緣，與太太重修舊好。

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▲ 黎振燁由「愛妻號」轉被網民封賤男。（經濟日報圖片庫）

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黎振燁獲太太原諒

黎太指知道丈夫發生這些事，當然會生氣，但念著他們快有小朋友，及顧念多年感情，故決定原諒丈夫。黎太並希望TVB可以給到丈夫機會，讓他有工作。

黎振燁亦指將與朱智賢斷絕關係，而這段霧水情緣亦只維持了數星期，並謂現時最重要是關心太太的心情及身體狀況。

▲ 黎振燁是黎太的初戀。（受訪者提供）

黎振燁事業無起色

在爆出背妻偷食一事前，黎振燁一直以「愛妻號」形象見稱，皆因他與太太自中學起便相戀，於2015年結婚，至今相戀已逾15年。

二人關係一直要好，黎振燁亦不吝嗇貼出與太太的甜蜜合照，豈料卻爆出出軌事件，令好男人形象及事業毀於一旦。

▲ 黎太當年主動叫老公參加港男。（電視截圖）

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黎太在黎振燁的人生中一直擔當重要的角色，二人自中學起拍拖，黎振燁是她的初戀。畢業後，黎振燁試過做時裝設計師，並先後在TVB及香港電視拍戲，惟演藝事業均無起色，但黎太仔留在身邊不離不棄。

太太無條件留在身邊

不過，在他事業最失意時，黎太卻不介意在無求婚、無拍婚照、無擺酒，及無度蜜月的情況下嫁給他。她知道丈夫始終想當演員，主動替他報名參加港男，最終黎振燁以大熱姿態勝出，重新踏進演藝之路。

▲ 黎太在無求婚、無拍婚照、無擺酒，及無度蜜月的情況下仍下嫁黎振燁。（受訪者提供）

黎太可謂是一等一的好老婆，因她自己是一名幼稚園老師，日間回校工作後，晚上及假日就陪老公對戲，並演出老公以外的所有角色，寧願犧牲休息時間都願意給他事業上的意見。

不過，黎振燁似乎未有珍惜如此貼心的太太，更在她懷孕時出軌，被一眾網民封「世紀賤男」。

昨日他攜妻現身做「暖男」後，謝東閔就在社交平台出Post點名鬧爆他講大話，看來事件仍未告一段落。

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