【新冠肺炎】輸入個案再現本港「零確診」破功　衞生防護中心下午見傳媒交代疫情

新冠肺炎疫情未止，香港連續多日「零確診」破功。消息指，香港今日再現確診病例，涉輸入性個案，衞生防護中心今日下午4時半將舉行記者會，交代最新疫情。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生將會出席記者會。

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昨日（4月30日）本港是連續第5日「零確診」，亦是兩星期內第7次錄得零確診，以及連續11天無本地感染個案，累計病例維持1037宗和1宗疑似個案。衞生防護中心亦已連續5天沒有舉行疫情記者會。

本港專家早前表示，若果持續28日沒有本地個案出現，疫情或已受控。

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記者：陳正怡、陳曉瑩