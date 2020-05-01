【救救動物】英國封城後虐畜事件暴增　天鵝孵蛋時被氣槍襲擊貓咪慘被燒焦

▲ 英國封城期間，有貓隻被串在燒烤架燒焦，亦有天鵝遭到氣槍襲擊。

新冠肺炎疫情持續，英國是疫情重災區之一，至今已錄得逾17萬宗確診、2.6萬宗死亡個案。因疫情肆虐，英國已封城達5周，有動物保護組織近日就公布在封城期間拯救了超過2.1萬隻受苦動物，這些動物部分是被遺棄，部分被殘忍虐待，其中有貓隻被串在燒烤架燒焦，亦有天鵝遭到氣槍襲擊。

據《每日郵報》報道，英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）統計，自封城以來已幫助了21,137隻受苦動物，平均每兩分鐘就有一隻動物受助，而各地救援小組每天要救助660隻動物。

這些動物分別被遺棄或遭受虐待，有報道指出，4月16日在南約克郡發生一宗貓隻被燒死事件。救援人員接報到達一間商店附近，發現一個燒烤架上串著一具燒焦貓屍，面目全非，毛變烤成黑色，皮膚變焦黃，難以估計牠生前或是死後被燒，事件目前仍在調查中。

而上星期亦發生了一宗天鵝遇襲事件，伯克郡一群天鵝被人用氣槍襲擊，導致4隻天鵝受傷，一隻天鵝死亡。其中一隻被氣槍打中的天鵝臉上留有明顯彈孔，子彈深陷其中，頸項和後背羽毛上血跡斑斑。該隻天鵝遇襲時正在巢裡孵蛋，救援人員趕到後接走牠，並為牠施行手術取出子彈，目前正在療養中。

在疫情期間，救援人員先後救出不同動物，如被困在後院中餓到骨瘦如柴的狗隻、被遺棄的幼狐等。對於天鵝遇襲一事，天鵝救援機構Queen's Swan Marker工作人員David Barber表示，對天鵝媽媽正在孵蛋時受襲感震驚：

這種殘酷行為是完全不能接受，我衷心希望犯下這種惡行的人，將會受到追究和懲罰。

英國有動物園受疫情波及，若再無資金注入，就要為園內的動物進行安樂死，詳見【下一頁】。

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責任編輯：熊詠思