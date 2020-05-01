【食用安全】男子長期用保溫杯盛咖啡中鉛毒　3類飲品用保溫杯盛載會傷害肝腎

▲ 有男子因長期用保溫杯盛咖啡飲用而中鉛毒，消委會提醒有3類飲品不能倒入保溫杯。

不是所有飲品也可以倒進保溫杯！台灣有腎臟科醫生表示，曾有一名50多歲男子，過去20年來每天用保溫杯盛咖啡飲用，即使保溫杯內裡生鏽，他也照常使用，最終因吸收過量金屬導致鉛中毒，更間接引發吸入性肺炎而身亡。本港消委會提醒，有3類飲品不能用保溫杯盛載，否則或引致金屬中毒，損害肝、腎功能。

台灣腎臟科醫生洪永祥曾於台灣電視節目《醫師好辣》分享一宗病例。他表示，一名50多歲男子習慣每天用保溫杯盛載咖啡飲用，同一個保溫杯用了近20年。保溫杯內層早已經受損、生鏽，但他還是照樣用來喝咖啡，並無更換保溫杯。導致該男子駕車上班途中精神恍惚，釀成交通意外。

醫生檢查後發現，男子雖無顱內出血，但大腦皮質萎縮並嚴重貧血，腎功能不好，需轉往腎臟科。醫生估計，該男子吸收太多重金屬，證實鉛中毒，其後更引發吸入性肺炎身亡。洪永祥醫生透露，保溫杯不能盛載酸鹼的物品，例如檸檬水、碳酸飲料、中草藥或茶。若保溫杯材質不夠好，會較易導致鉛、鎘、鉻溶解，造成傷肝腎或大腦失智、貧血等狀況。

重金屬積聚體內 損害肝腎功能

香港中文大學生命科學院副教授何永成指出，保溫杯的不銹鋼塗層是由鐵及其他金屬聚合而成，長期用保溫杯儲存酸鹼值過高的飲品，例如檸檬汁、茶，就會侵蝕不銹鋼塗層，釋出金屬物質。每款保溫杯的製造成分不同，若當中含鉛和鎘等重金屬，重金屬更有機會積聚在體內，損害肝、腎功能。

浸會大學生物系教授黃港住也表示，酸鹼值過高的飲品會侵蝕不銹鋼塗層，飲品酸鹼值達至2，就有很大機會侵蝕塗層。他又指，若只有鐵進入人體，相信對健康影響不大；但若包含鎘，就會導致金屬中毒。

3類飲品勿放保溫杯

關於保溫杯的使用，消委會有以下提醒：

勿盛載酸性強的飲品，如：西柚汁、橙汁等果汁飲品，或乳酸飲品，以免飲品易變壞。

勿盛載有氣的碳酸飲品，如：汽水，以免令內部壓力過大，導致飲品噴出。

勿長時間盛載濃茶、咖啡等味濃飲品，以免味道和顏色殘留。

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

關於保溫杯的清洗方法，消委會建議如下：

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

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責任編輯：羅嘉欣