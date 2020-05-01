政府指會不遺餘力改善勞工權益及保障　盡快推出810億元「保就業」計劃

▲ 政府指會不遺餘力，改善勞工權益及保障，亦致力提升各行業的職業安全與健康。（經濟日報資料圖片）

今日（1日）是五一勞動節，多個團體提出有關勞工議題的訴求。政府回應指，雖然新冠肺炎疫情對香港經濟構成嚴重打擊，但政府仍會不遺餘力，在顧及僱員利益與僱主負擔能力的情況下，因應香港的整體社會及經濟發展的步伐，改善勞工權益及保障，亦致力提升各行業的職業安全與健康。

政府發言人說，今年首季經季節性調整的失業率及就業不足率均急升至近年高位，勞工市場在短期內會繼續面對巨大壓力，為確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，當中包括2020至2021年度《財政預算案》中的一次性措施，以及「防疫抗疫基金」下的兩輪措施，總額為2,875億元，約本地生產總值10%。

發言人指，政府將盡快推出在第二輪「防疫抗疫基金」下承擔額達810億元的「保就業」計劃，為僱主提供有時限的財政支援，以協助他們保留原本會被遣散的員工。

政府稱，將預留60億元，於未來兩年在公營及私營機構創造約3萬個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士；勞工處將於今年下半年調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下僱主可獲發放的在職培訓津貼金額上限；並同時以試點方式，向參加這些就業計劃的合資格人士發放留任津貼，鼓勵他們接受及完成在職培訓，從而穩定就業。

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記者：陳曉瑩