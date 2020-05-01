【十八年後的終極告白】7人埋屍誰是殺喪屍兇手？霸氣豬肉婆尹詩沛一句話暗藏線索

▲ TVB劇《十八年後的終極告白》中有多位殺死喪屍的嫌疑犯，究竟誰是真兇？

TVB劇《十八年後的終極告白》源自一宗18年前的兇殺案，Sam（譚俊彥飾）、阿一（陳山聰飾）、肥仔富（何遠東飾）、吹水（林師傑飾）、鬼仔強（蕭徽勇飾）、Tiger（杜大偉飾）及蛋撻（司徒暉飾），都成為殺死喪屍（林浩文飾）的疑犯。

《十八年後的終極告白》劇情緊湊，兇手究竟是誰？4月30日講述霸氣豬肉婆趙玉娣（尹詩沛飾）與老公Tiger吵架，其衝口而出的一句話，似乎令Tiger成為兇手埋下伏綫。

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▲ 阿娣（尹詩沛飾）的一句話似乎有所暗示。（TVB截圖）

杜大偉嫌疑最大

阿娣與Tiger在家中吵架，言談間阿娣反問Tiger：「錢你不敢問人借，殺人你怎麼又敢？」Tiger聽罷未有回應，一臉內疚並迴避着阿娣的眼神，這場戲似乎暗示Tiger就是18年前殺死喪屍的兇手。

眾多嫌疑犯中，吹水因為家中存有一隻當年喪屍擁有的限量版手錶，而被Sam、肥仔富及阿一懷疑他因為妒忌對方，以致搶奪喪屍的手錶且殺害他。

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▲ 吹水（林師傑飾）的家中擁有與喪屍一樣的限量版手錶。（TVB截圖）

司徒暉尚未出場

一直未有現身的嫌疑犯「蛋撻」黎世達為癱瘓病人，由於劇集播出至今尚未出場，因而對觀眾來說可謂是神秘感十足。蛋撻與其他嫌疑犯一同畢業於何立峰紀念中學，並為大東邨舊街坊，其後也將成為Madam Yuen（黃智雯飾）的調查對象之一。

▲ 究竟《十八年後的終極告白》中殺死喪屍的兇手是誰？（司徒暉IG圖片）

此外，Sam、阿一、肥仔富及鬼仔強也沒有完全撇清嫌疑犯的理據，相信隨着劇情發展，Madam Yuen加上暗地查案的阮進（林嘉華飾）誓必愈揭愈多線索。

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